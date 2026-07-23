Slušaj vest

Pevačica Zlata Petrović 13. jula napunila je 64 godine. Došao je i dan da sa najmilijima proslavi rođendan, a prizor sa slavlja je mnoge raznežio.

Naime, Jovan Pejić, mlađi sin Zlate Petrović, objavio je fotografiju u vidu Instagram priče na kojoj se može videti da pevačica u krugu porodice slavi rođendan.

U bašti restorana za jednim stolom okupila se slavljenica, pomenuti Jovan sa izabranicom Enom Čolić, a tu je i Zlatin sin iz prvog braka - Miki Dudić, kao i njegova ćerka.

Zlata Petrović proslavila je 64. rođendan sa porodicom, a Jovan Pejić podelio srećne trenutke na Instagramu. Foto: Printscreen

Pevačica se smeje vidno srećna što su njeni najmiliji na okupu.

Ena ne odustaje od provokativnog stila, pa je za ovu priliku ponela sivu kratku haljinu.

Ena, Miki i Peja zajedno na žurki "Elite"

Jovan Pejić došao je na žurku "Elite 9" u društvu izabranice Ene Čolić i brata Mikija Dudića, koji svojevremeno nije imao lepe reči za nju. Tako su pokazali da su odnosi između njih izglađeni.

Ena i mali Peja su progovorili o svojim planovima.

- Mnogo nam prija što smo napolju. Možemo da idemo u WC kad god hoćemo, da spavamo kad hoćemo, da jedemo kad god hoćemo i šta god hoćemo, odnosno sve one sitnice koje nismo mogli dok smo bili u rijalitiju. Još uvek se nismo preselili u Zlatin stan, ali to ćemo dok Enin sin bude bio u Sloveniji da odradimo mic po mic - otkrio je Jovan.

1/6 Vidi galeriju Zlata Petrović sa sinom Jovanom i Zpran Pejić Peja Foto: Printscreen/Instagram, Antonio Ahel/ATAImages, Zorana Jevtić, Damir Dervišagić

- Imamo u planu i podkast, ali neće biti klasičan. Ugostili bismo ljude koje drugi ne očekuju, one koje ne volimo, ali ne i Ivana Marinkovića, jer nas on ne inspiriše. Od Jutjuba i drugih društvenih mreža može da se živi, samo ako nisi lud da trošiš na gluposti. Mi putujemo, ali, na primer, kada smo bili u Grčkoj, nismo doručkovali, ručali i večerali po restoranima - otkrio je Pejić.

Pogledajte dodatni snimak: