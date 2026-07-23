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Iako je prvobitno najavljeno kako će Anita Stanojlović i Luka Vujović biti gosti večerašnje emisije "Elita - Narod pita" došlo je do promene.

Ipak će Dača Virijević i Luka Vujović večeras doći u studio televizije Pink.

Poznato je da su Luka i Dačo više puta tokom rijalitija ''Elita 9'' bili u žestokom klinču, a sada su spremni da pred kamerama sravnaju sve račune nakon što su napustili Belu kuću.

Anita Stanojlović Foto: Printscreen YouTube

Voditelj Milan Milošević ugostiće ih u emsiji "Narod pita", gde će Dača i Luka otkriti sve novitete koji su se dogodili otkako više nisu pred kamerama Elite.

A do objašnjenja zbog čega je Anita sklonjena sa planiranog gostovanja nije došlo.

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Smrad Izvor: Kurir