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Pevačica Emina Jahović podelila je na društvenim mrežama svoje izdanje sa plaže, koje je odmah pokrenulo lavinu komentara. Emina je pozirala dok je ispijala omiljeno piće, a kupaći kostim bio joj je u prvom planu.

Stegla je grudi u bikiniju, dok su mnogi komentarisali detalj oko njenog vrata.

Nosila je ogrlice, a na jednoj je bilo zakačeno slovo Y, koje je početno u imenima njenih sinova Jamana i Javuza na turskom jeziku.

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Foto: Printscreen

Ona se krila od znatiželjnih pogleda sa šeširićem i velikim naočarama za sunce, dok je jedan momenat, pak, poželela da podeli sa drugima, pa je osvanuo na Instagramu.

"Kad ceo život posvetiš porodici, nemaš trenutak sebičluka"

Emina je, podsetimo, nedavno pričala o radu po kući.

- Ne može se biti savršen. Mi smo se rodile sa jakom mašinom, mi smo generator, muškarac mora da nas prati. Mislim da smo mi mnogo jače. Muškarci se štite oklopom jačeg pola, kada bi se samo porodili... Biti domaćica je najteži posao na svetu. U vreme kovida sam se podsetila kako je to. Imam jednu ženu koja mi pomaže u kući, a kada je bio karantin, bila sam sama sa decom i to kuvanje, pranje, u životu nisam bila umornija. Domaćica se negde smatra ponižavajućim poslom, međutim, ti ceo život posvetiš mužu i porodici, nemaš momenat sebičluka. To je za poštovanje - rekla je tad za "K1"

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14:56
STARS 606 19.07.2026. Izvor: Kurir TV