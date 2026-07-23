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Mustafa i Mevlida Durdžić, roditelji Asmina Durdžića su u otvorenom razgovoru za medije govorili o odnosu sa sinom nakon završetka “Elite 9”, susretu i razgovoru sa Stanijom Dobrojević i Aneli Ahmić, ali i o devojci Maji Marinković kod koje Asmin boravi posle rijalitija.

Mevlida je najpre otkrila i kako je protekao taj prvi razgovor sa Asminom u četiri oka, ali i da ne veruje u budućnost veze Maje i njihovog sina.

- Bolje da nismo ni pričali. Bolje da smo pričali javno nego u četiri oka, al nismo baš ništa strašno pričali. Sve što sam pričala sa njim samim, to sam i javno rekla, ali ne vredi. Ja ne želim da ih rastavim, ako oni imaju stvarno tu emociju, tu ljubav njima srećno bilo. Ali ja to ništa ne vidim dobro - rekla je Mevlida, a potom Mustafa dodao:

1/7 Vidi galeriju Maja Marinković i Asmin Durdžić Foto: Kurir

- Pa mi smo prvo rezervisali ovaj apartman do srede. Posle smo produžili do petka da mu pomognemo oko te njegove garderobe, da Mevlida to opere i ispegla dok smo tu. Međutim, nama je to bilo uskraćeno. Maja je sve njegove stvari već pokupila pre nego što se on i probudio. Čitamo izjave od Majinog tate i mi smo na neki način ipak podrška Takiju. Slažemo se s njegovim mišljenjem da Asmin i Maja nisu skupa.

Mustafa: "Drago mi je da je Mevlida otišla kod Aneli"

S obzirom na to da su se Maja i Asmin sukobili naočigled njegovih roditelja na žurki “Elite 9” i uzimala mu telefon, mediji su pitali njih dvoje kako je to njima izgledalo.

- To jeste problem kojega smo se mi i pribojavali posle završetka elite. Mi smo bili zaista skupa za istim stolom, ali je muzika bila glasna da nismo čuli šta o čemu su oni razgovarali. Ja sam primetio da Maja gleda u njegov telefon, ali uvek kad sam ja pogledao u njenom u njeno lice u njene oči, a ona se meni osmehnula. Video sam ja da je to jedan osmeh koji nije iskren, tako da nismo primetili da su imali sukob. Tek kasnije smo saznali za to.

- Veoma mi je drago da je Mevlida otišla kod Aneli. Bio je to jedan lep prizor. Kasnije kad su se kamere ugasile i ja sam se pridružio Aneli. Zagrlio sam je i šapnuo sam joj: “Aneli, čuvaj sebe i čuvaj dete.” S tim rečima sam joj dao jasnu poruku da dete treba da ostane kod Aneli, da se ne sekira. Međutim, sinoć je opet u emisiji izjavljivala takve gluposti koje stvarno ne nalaze svoje mesto.

1/5 Vidi galeriju Aneli Ahmić i Stanija Dobrojević Foto: Printscreen

"Bilo mi je teško dok sam je gledala kako plače"

- Mi smo se uhvatile za ruku i ja sam njoj čestitala na njenom osvojenom drugom mestu i rekla sam joj: „Aneli, da li je ovo potrebno?“ A mislila sam na to da li je ovo potrebno da mi ne pričamo, a ona je rekla: „Ne.“ Bila je toliko iscrpljena, ne znam da li je možda neku čašu popila više ili su je emocije savladale. U tom trenutku je došla i Minka, ona je pričala sa njom o Nori i ja sam joj rekla: „Ovo ne vodi ničemu. Mi treba da budemo dobri radi Nore.“ Ona je meni u tom trenutku spomenula tog navodno Samuela što oni spominju. Ja kažem: „Ja o Samuelu ne znam ništa i ne treba da je to tvoj problem. Tebe treba interesuje samo Nora, ništa drugo.“ Ivana Šopić kada je došla, ona nije želela da govori o tome ili nije imala snage i plakala je. Dok sam gledala kako plače, bilo mi je teško - rekla je Mevlida i otkrila kako je tekao njihov razgovor:

- Pitala sam je da li može da malo popričamo, da vidimo gde je problem. Nora treba da ima tatu, drugu baku i dedu, tetku, sve. To je lepo od Grofice šta ona nju pazi tri godine. Ja bih isto to radila. Ja sam njoj otvorila telefon i pokazala: „Evo vidiš šta smo Sita i ja pisale, pročitaj sve, ja nikad nisam nikoga vređala, ni tvoju mamu, ni tebe, ni Situ. “ Ona je rekla „Sve znam.“ A ona zna ono što su oni njoj pričali. Ja kažem: „Ako želiš, ja ti dozvoljavam da sve pročitaš.“ I ona to nije htela.

1/4 Vidi galeriju Maja Marinković Foto: Printscreen

"Neću preći preko Majinih uvreda"

Mevlida i Mustafa ističu da nisu prešli preko uvreda koje je Maja iznela na račun njihove porodice.

- Ne, neću preći. Sad ovo sinoć što se desilo, sad neću nikad preći. I ne želim da bude u mojoj blizini, nikada. Ja njima neću osporavati njihov odnos ako su oni srećni u tom odnosu i ako se oni stvarno vole i ako ima ta ljubav postoji, ali nikad im nikad neću preći preko toga, nit ću biti u njihovoj blizini. Ja mislim da je sve ona kriva za to sinoć, jer je ona njemu pisala. On je čitao telefon šta ona piše i zato je došlo do ovoga svega - rekla je ona, a sa njom je bio saglasan i Mustafa:

- Pa ne možeš takve uvrede oprostiti, ali baš sad da bih ja vodio s njom ratove ili da bi se spustio na njen nivo, na osobe koja je uvredila ne samo mene, nego očeve celoga sveta i ćerke. Teško je takvu stvar oprostiti. Ja ne znam zaista zašto je ona to rekla, ali takve stvari je govorila i Aneli kad smo se svađali. U afektu čovek kaže svašta. I mi smo rekli možda i prema Staniji nekad neku lošu reč. Ja nisam nijednu mrzeo od njih tri. Ja sam s emocijama reagovao i zato i nisam imao tvrđi stav prema tim vezama, onako kako su one slale, ja sam tako uzvraćao nazad, a oprostio nisam. Kako oprostiti takve stvari?

"Nikad više nećemo sa Asminom imati takvu ljubav"

Jel vam krivo, možda što negde više ne provodite vi vremena sa sinom, glasilo je sledeće pitanje.

- Nije mi krivo. On je trebalo da zna da smo mi došli ovde zbog njega, došli smo da ga podržimo. Sve smo ispoštovali, a on se onako sinoć postavio prema nama. On je naš sin, ne možemo ga se odreći, ali ne želim više da imam takve scene. Mi smo opet uz njega, ali da ćemo imati više takvu ljubav kao što je bilo, nećemo.

- Mi 10 meseci nismo imali kontakt, on je trebao da provede vreme sa nama dok smo u Beogradu. Sa Majom je bio svaki dan. Mi smo dokazali kakvi smo mi roditelji, a on je dokazao kakav je sin. Oni jutros kažu da je njihova veza idealna, a na žurki su pokazali da se svađaju. Kakva je veza ako Maja njemu uzima telefon, pa Asmin je atraktivan muškarac. Mi poznajemo njega od rođenja. Oni neće moći funkcionisati. Oni neće izdržati ni prvi izlazak, tu će biti rat. Ako je ona tako bolesno ljubomorna, on je privlačan, on je šarmantan. Njega devojke vole. Izbiće rat, biće svađa i tu će doći do problema da će morati i policija da reaguje. Mi smo samo iz tog razloga protiv protiv te veze, a toga je svestan i njen tata. Niko živ ne podržava tu njihovu vezu. On vodi tuđe bitke. To nisu njegove bitke. Maja ima svoju prošlost. Ona treba da reaguje za svoj život. Asmin treba da brani sebe i svoj život. On se jutros svađa sa svojom podrškom, s ljudima koji su ga podržavali, koji su trošili svoj novac na glasove za njega. On se svađa s tim ljudima i kaže: “Ko ne voli Maju, ne voli ni mene.” Nije to u redu.

Roditelji Asmina Durdžića blokirali sina Foto: ATAIMAGES

"Asminov i Majin odnos nije normalan"

Mevlida ističe da razgovor između nje i Maje nije postojao, osim onog na finalu “Elite”.

- Ma ne. Pa šta imam s njom da razgovaram? Odvezli smo ih u hotel. Sve što sam javno rekla, to je bilo i u autu. Ja sam rekla da moraju da porade na sebi. Ja tu ništa ne vidim dobro. Sve što sam videla je bila svađa, tuča, psovanje, polivanje. To nije normalano. To nije ljubav. I to nije zdravo. Rekla sam im da prvo moraju da se izlečite od toga, da budete normalni, pa onda da imate neku vezu.

Mustafa ne krije i da su mu teško pale uvrede Majinog oca, Radomira Marinkovića Takija, te ističe da za susret sa njim ima jedan uslov.

- Taki je izrekao da smo mi gibaničari, da smo prevaranti. Mi ne znamo šta će se desiti u budućnosti sa Asminom i sa Majom, ali ako oni ostanu zajedno, ako se Taki i ja nekad sretnemo, popijemo kafu, moj će uslov biti, ne mora se meni izvini, ali od njega zahtevati da se izvini Staniji za ono što je rekao. Stanija je bila je član naše porodice i da se na takav način jedna žena skrnavi to, to je nedopustivo. Jedan od uslova da se mi sretnemo biće da se izvini Staniji.

"Nema šanse da idemo kod Maje na ručak"

Mevlida i Mustafa nemaju želju idu na porodični ručak sa porodicom Maje Marinković nakon svega što su doživeli od nje.

- Nema šanse. Rekla bih: “Hvala na pozivu. Ja ne pripadam tom društvu. Svako dobro vam želim i lep pozdrav.” Njenog tatu su pitali: “Opišite nam Durdžiće u tri rečenice”. On je rekao: “Monstrumi, prevaranti i lažovi.” I da ja s tim čovjekom idem na porodični ručak ili kafu. Ona je to njemu prva lajkovala, umesto da kaže: “Tata šta si to izjavio?”

Mustafa ističe da bi njegov sin mnogo više pokazao u “Eliti” da nije ušao u vezu sa Majom.

- Mislim da je Maja jedna velika greška Asminu. Asmin je pokazao sve ono što nije. Dovodila ga je do histerije, da je udara, da ona tuče njega. Šteta je što su Asmin i Maja ušli u vezu. Asmin je jako duhovit. Puno bi više gledaoci mogli videti da nije bilo veze između njih. Bio bi drugačiji ishod ove “Elite 9”. Verovatno bi on i Stanija bili prvo i drugo mesto da nije bilo Maje. Maja je njemu napravila jednu ogromnu štetu. Gubio je honorare, nije išao u emisiju. On ne treba da leži tamo kao trudnica, treba da sedi za stolom, da zastupa sebe, da zabavi gledaoce humorom, a ne da se psuju, tuku se i dva sata kasnije u krevetu zajedno. To niko normalan neće podržati.

1/5 Vidi galeriju Asmin Durdžić Foto: Kurir

"Blokirali smo Asmina"

Mustafa otkriva i da je blokirao sina nakon reči koje mu je izgovorio.

- Mi smo njega jutros blokirali, Mevlida i ja. Imamo dva srpska broja, dopisivao se sa nama za vreme emisije, uputio je par reči koje nije trebalo da nam uputi. On kaže: „Vi ste svi protiv mene.” Ja njemu kažem: „Čoveče, strpi se, sačekaj da vidimo.” Ako Milošević pita: “Ko je kriv Aneli ili Asmin”, pa ne mogu odmah reći kriva je Aneli. Sačekaj da obrazložimo situaciju, pa će gledaoci sami prosuditi. Možda ne u tom istom momentu, al možda dan posle da shvate šta smo mi rekli. On odmah: „Vi ste svi protiv mene.”- rekao je najpre Mustafa, na šta je Mevlida dodala:

- Juče je bio razgovor normalan, rekli smo mu da idemo u petak i on je rekao da će doći. Ja sam njemu kupila i donela garderobu da ima za emisije, žurku. Mi smo opet uz njega, ali na neki drugi način.

Asminovi roditelji ističu da Maja i te kako utiče na njihovog sina.

- On radi ono što ona njemu kaže. On sad ne radi sa svojim mozgom. On radi onako kako mu ona naredi. Ja poznajem svoje dete. On jeste dobar, ali zbo trenutne devojke možda bi me i svašta uradio - rekla je Mevlida, a Mustafa dodao:

- Ja sam rekao Asminu kad je ulazio: „Molim te, nemoj imati s***.” Ja znam šta je. Pa ljudi moji, mi smo odrasli u jednoj državi. Mi imamo iste mentalitete, imamo iste karaktere. Rekao sam mu: “Nemoj imati s**, s*** na televiziji, neće te podržati niko.” I tad je izgubio kad je ušao u te odnose.

"Asmin je mnogo lagao Staniju"

Mevlida se osvrnula i na odnos Aneli i Asmina, i njihove sukobe koji su doveli do raskola veze.

- Asmin je otišao u Majami. Staniji je puno toga lagao, ali zadnji dan joj je rekao za za Noru i za Aneli. Ali opet nije rekao svu istinu. Znači i Asmin je kriv. Ne mogu ja reći da je Asmin tu u pravu. Aneli je otišla krajem maja.

Znači ona, Aneli je otišla krajem maja. Ona kaže da on nju izbacio iz kuće. To nije istina. Aneli i Nora su otišle. Prvo su bile u Turskoj na moru, posle toga je otišla za Dubrovnik. Znači ona je otišla možda 28. maja, a Asmin je otišao 20. jula za Majami. Ona nije izbačena. Oni su još 2022. godine prekinuli - rekla je Mevlida, a Mustafa dodao:

1/10 Vidi galeriju Stanija Dobrojević i Aneli Ahmić nakon finala Elite 9 Foto: Marko Karović

- Aneli je bila 2022. je bila u Dubrovniku kad je Asmin došao meni na radilište i kaže „Tata, pogledaj ove slike.” Ja sam video četiri, pet slika. Grofica je to objavila da ucenjuju Asmina. Asmin je pito „Šta mi to radite od deteta?“ Ja sam bio za tu opciju da idemo u Dubrovnik po dete. Onda je Asmin rekao „Tata da se mi malo smirimo. Ipak je to druga država, da ne bi došlo do nekih većih problema, hapšenja.“ Znači, 2023. u maju su bile na moru u Turskoj - Nora i Aneli, Asmin nije bio sa njima. I vratili su se nazad. Postoje slike iz Venecije, ali nisu bili u vezi. Asmin i ja smo bili prijatelji više nego otac i sin. Znam sve njegove tajne i kad je bio s kojom ženom. Pokazao mi je tu Draganuo+. Žena je zaista famozna, zgodna. Ušli u borbu sa celim svetom zbog istine zato što je Asmin imao i druge žene pre Stanije. I nije tačno da je Stanija otela nekome tatu i nekome muža. Oni su još pre toga imali sukobe i nesporazume i Asmin je imao druge žene. Prvi put je Asmin varao Aneli sa svojom bivšom devojkom koja isto živi u Lincu u Austriji. Prva svađa je bila zbog te devojke, s kojom je Asmin bio 10 godina. Aneli je to otkrila putem laptopa. Govorio sam joj: „Aneli, molim te, nemoj ići u Dubrovnik, nemoj ići u Sarajevo, ne ostavljaj čoveka samog.” On će otići ako budeš to radila. Ona je rekla: „Ja sam super ženska, ja imam da izvinite takve te intimne stvari, da to nemaju druge žene, da je ona iznad svih, da se ne boji toga da će Asmin nju ostaviti.“ Ali desilo se da ona nije htela da bude u Austriji pored Asmina da ga čuva.

kurir / blic

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