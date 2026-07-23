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Pripreme za veliki koncert folk zvezde Dragana Kojića Kebe, koji će 12. septembra biti održan na stadionu "Tašmajdan" pod sloganom „Sad i ko zna kad“, uveliko traju.

Folk zvezda rada srca otkriva i specijalne goste koji će mu se pridružiti na sceni, a prva među njima je muzička diva mlađe generacije Tanja Savić.

Foto: Mario Poje/Extra FM

Publiku očekuje veče ispunjeno Kebinim najvećim hitovima, ali i brojnim muzičkim iznenađenjima, jer će u narednom periodu biti otkrivena i druga velika imena koja će uveličati spektakl.

– Tanja Savić je prva gošća koju otkrivamo, a uskoro ćemo predstaviti i druge za sve uzraste i generacije. Biće to veče dobrih pesama, emocija i dragih kolega sa kojima ću podeliti scenu. Hvala publici što je sve ove godine bila uz mene i verujem da ćemo 12. septembra zajedno napraviti koncert za pamćenje – rekao je Keba.

Tanja prva je u nizu muzičkih zvezda koje će se pridružiti Kebi na koncertu, dok će imena ostalih specijalnih gostiju biti otkrivana do 12. septembra.

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