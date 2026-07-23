Slušaj vest

Pevačica Edita Aradinović porodila se juče i na svet donela ćerkicu kojoj su dali ime Zoja, a ubrzo nakon toga oglasila se iz porodilišta. Ona se zahvalila svima na lepim željama i čestitkama, a sada je podelila i prvu fotografiju sa ocem svoje ćerkice.

"Mama, tata i Zoja vam se zahvaljuju", kratko je napisala Edita uz fotografiju na kojoj se vidi ona kako drži bebu u naručju, a tu je i otac njenog deteta koji joj je doneo prelep buket ruža.

"Svima želim da odgovorim, ali je to nemoguće, zato hoću ovako ama baš svima da se zahvalim na predivnim čestitkama", poručila je ona u opisu videa na kome ljulja bebu.

Foto: Printscreen

Detalji porođaja

Pevačica Edita Aradinović porodila se juče u "Narodnom frontu", a porođaj je prošao uredno, prenose mediji. Kako se navodi, ona se porodila carskim rezom.

Edita i ćerkica se osećaju odlično, a pevačica je pre nekoliko dana pokazala kako se sprema za porođaj i istakla da nema vezu u porodilištu.

1/5 Vidi galeriju Pevačica lepa i srećna Foto: Printscreen/Instagram, Damir Dervišagić

Apsolutno mi nije potrebna veza. Čak sam i posavetovana zadnjih meseci, u smislu, šta god da se desi na isto dođe. I imam sjajnu doktorku. I onda nemam brige u tom smislu. I znam da su babice tamo predivne. Verovali ili ne, ova pevačica nema vezu - poručila je Edita u svom obraćanju.

Pogledajte dodatni snimak: