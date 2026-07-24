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Pevač Sloba Vasić i njegova supruga Jelena venčali su se 2021. godine, a kako saznaje jedan medij, njihov brak je na klimavim nogama. Svađe su im česte, pa je u opticaju razvod. Ubrzo nakon ovih vesti o razvodu na društvemi mrežama oglasila se supruga Slobe Vasića.

Jelena je, naime, podelila fotografiju na kojoj pozira sa širokim osmehom na licu, ne osvrćući se na ove navode. Ona je, inače, Slobi bila najveća podrška tokom teškom perioda i nakon boravka u "Lazi Lazareviću".

"Razvod je u opticaju"

- Često se svađaju, postoje trzavice. Posle one situacije zbog koje je završio u Lazi, sve je postalo napetije. Jelena ga je molila da se promeni, ali sa Slobom to teže ide - kaže izvor.

Zbog toga su odlučili da se rastanu, ali su u kontaktu zbog ćerke i dogovaraju se oko svega za nju.

- Razvod je u opticaju, jer Jelena ne želi da toleriše njegovo ponašanje. Da li u međuvremenu stišaju strasti, pa pokušaju još jednom da sebi daju šansu pitanje je - istakao je sagovornik "Blica".

1/6 Vidi galeriju Sloba Vasić pred prvi nastup nakon boravka u "Lazi" Foto: Kurir

Sloba pričao: "Jelena je bila sve vreme uz mene"

Sloba je, inače, istakao nedavno da je zahvalan Jeleni na svemu što je uradila za njega.

- To je osoba kojoj ja ne znam na koji način mogu zapravo da se zahvalim. Bila je sve vreme uz mene. Ovo je moj lokal, ona je sve preuzela na sebe. Pored toga svoju kliniku u kojoj radi, dete i svakodnevne obaveze. Bukvalno sve je palo na nju i u tom momentu je bila jako hrabra. Sad je ona situacija gde ja moram da budem malo uz nju više. Sad njoj treba podrška. Ovo je možda do sada za nju najveći medijski udarac i nekako se ona tu prvi put našla u takvom centru pažnje gde bi trebalo da budem ja uz nju. Bio sam u izolaciji 6-7 dana. I onda nisam mogao ja da joj pružim podršku sa te strane, ali nadoknadićemo sve. Ovo je zapravo samo jedan novi početak i idemo dalje - rekao je ranije Sloba.