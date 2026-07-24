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Marko Janjušević Janjuš i Vanja Živić jedva su dočekali da se završi Elita 9 gde su oboje bili učesnici, kako bi nastavili svoju romansu i van kamera i zatvorenih vrata. Oni uživaju u svakom slobodnom trenutku van rijalitija, a Janjuš je sada objavio sliku sa svojom izabranicom.

Oni su posetili jedan od tržnih centara u Beogradu, a sve vreme su se držali za ruke.

Janjuš je siguran da je u pitanju prava ljubav, a ova njegova objava odmah je pokrenula komentare.

"Oženicu Vanju"

Janjuš je nedavno pred kamerama potpuno otvorio dušu i javno otkrio da je spreman čak i da je oženi.

- Ma opet to?! Zar misliš da bih ja to tebi uradio, da sam imao neku nameru? Nikada ne bih svoj obraz ukaljao, ni za sto žena. Ona je super žena - rekao je Miki.

1/7 Vidi galeriju Vanja Živić Foto: Printscreen, Printscreen Instagram

- Oženiću je, majke mi - kazao je Janjuš.

- A Dragana? Ona napolju? - upitao je Miki.

- Ma ona jeste car, to zna Vanja. Prema Vanji imam emocije, to je tako - rekao je Janjuš.

- Imaš li ti stvarno emocije prema Vanji? Razvio si emocije? - upitao je Miki. - Da. Obožavam je - kazao je Janjuš.

1/4 Vidi galeriju Marko Janjušević Janjuš Foto: Printscreen YouTube

Janjuš siguran u Vanjina osećanja

- Jedva sam čekao da izađem. Video sam svoje nadraže, to mi je najbitnije bilo. Top! Pokazao sam najbolju stranu, to je to, to sam što sam. Sa Vanjom mi je nešto najlepše što sam doživeo u rijalitiju, to mi je najbitnije sad, jedva sam čekao da je vidim, ispunila mi se želja posle mesec dana. Da li će se nastaviti? Siguran sam i u svoja i u njena osećanja. Ćerkicu ću sutra da vidim. Jedva čekam da je vidim. Brat Boris i Vanja su me dočekali večeras, i dva druga - rekao je Janjuš.