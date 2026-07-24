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Slađa Poršelina otvorila je dušu i progovorila o svemu.Poršelina je bez ikakve zadrške i filtera progovorila je o najmračnijim tajnama rijalitija, svom neverovatnom životnom putu i šokantnim detaljima o kojima je do sada ćutala, a njene izjave su sve ostavile u totalnom šoku.

Na pitanje da li je novac promenio ljude oko nje, Slađa Lazić Poršelina je, kao i uvek, bila iskrena, ali je potkačila i bivšu drugaricu Maju Marinković.

- Kao prvo, novac je promenio sve ljude oko mene, koji su me gledali kroz novac. Sva ta lažna prijateljstva i druženja zbog medijskog pojavljivanja, da ne pričam o muškarcima koji žele da budu sa mnom isključivo zbog medija. Onda kada dam neku viralnu izjavu, počinju da me pljuju po portalima, ako su medijski eksponirani. Neću oko sebe te ljude iz kojih izlazi pakosna zloba - započela je Poršelina za emisiju "Demanti", pa nastavila:

Ja sam uvek želela da moje drugarice budu najuspešnije. Nikada nisam bila ljubomorna na najlepše i najuspešnije starlete u Srbiji i družila sam se sa njima. Čak sam ja najmanje zarađivala, one su zarađivale deset puta više od mene, pa sam bila srećna zbog njih. Ali onda, kada sam ja krenula tim stopama i kada sam počela da budem u rangu sa Majom Marinković, slobodno to mogu da kažem, ta ista Maja je počela da me pljuje - rekla je starleta za Informerovu emisiju.

1/6 Vidi galeriju Slađa Poršelina Foto: Petar Aleksić, Printscreen

Slađa je istakla da je Maju uvek podržavala, te je ispričala zbog čega je, po njenom mišljenju, došlo do razdora među njima.

- Ja sam uvek bila uz nju, ona je meni top riba i super lik, a onda se desilo da je mislila da ću biti u medijima par meseci i ćao! Međutim, kada je uvidela da se moj glas daleko čuje i da sam veoma aktuelna i atraktivna, počele su priče da me je ona napravila - kazala je ona.

Slađa je otkrila i da li ima istine u pričama da je upravo Majin otac Taki bio taj koji ju je uveo u svet poznatih, kao i da je sa njim imala mnogo više od pukog prijateljstva.

- Nisam ja Teodora Delić da budem nečija je*ačica pa da mene neko uvede u rijaliti! Mene da je neko uveo u rijaliti, odmah bi krenuo rafal po meni. Jedna devojka iz Užica, koja radi na Pink televiziji, preporučila me je da uđem u rijaliti. Došla sam na razgovor, dopala im se i to je to. Naravno da Taki nema nikakve veze sa mojim ulaskom, jer sam se ja sa njim i Majom upoznala tek te sezone kada sam ušla u "Zadrugu 6". Tada sam prvi put srela Maju, a pre toga sam se družila sa Tijanom Ajfon, dok su njih dve tada bile nerazdvojne - ispričala je Slađa za "Demanti".

1/8 Vidi galeriju Maja Marinković Foto: Marko Karović

Budući da su Takiju atraktivne devojke slabost, ona je sada otkrila i da li joj se udvarao.

- Taki nije mogao mene da muva, jer vi morate svakom muškarcu da stavite do znanja šta vas zanima. Dok smo se ja i Maja družile, on me je zaista poštovao kao njenu drugaricu. Meni je samo pokazivao slike i klipove tadašnje Teodore Delić. Bilo je svakakvih fotografija, i ne samo to, već sve što je Taki pričao za Teodoru jeste tačno. Eto, opet smo u lošim odnosima, ali ja zapravo neću da lažem - bila je iskrena Slađa za "Demanti", te nam je ispričala anegdotu sa plaže u Crnoj Gori, kada joj je Majin otac pokazivao eksplicitne snimke sa Delićevom:

- Mi smo sedeli u Budvi na plaži, a Taki mi je krišom, da Maja ne vidi, pokazivao te snimke. On se meni hvali klipovima raznih devojaka. Eto, baš sam pogledala te Teodorine radove i slike, sve to što je Taki i javno izneo - zaključila je starleta za emisiju "Demanti".