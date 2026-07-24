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Suzana Mančić jedna je od žena koja i u ozbiljnim godinama svojom energijom i izgledom oduševljava muški pol. I decenijama kasnije Suzana je jedna od najpoželjnijih dama sa javne scene, a sada je otkrila da je zbog poruka koje joj stižu morala da ode i do Odeljenja za visoko-tehnološki kriminal.

Kako sama priznaje, granica između bezazlenog udvaranja i uznemiravanja često se prelazi.

- Danas se sve to muvanje preselilo na društvene mreže, što je meni krajnje bezveze. Tako muvaju svakoga, pa, naravno, i mene. I dok je sve u granicama pristojnosti, u redu je, ali čim neko pređe granicu - blokiram i doviđenja. Nažalost, ima mnogo bezobraznih muškaraca - iskrena je Suzana.

Voditeljka otkriva da situacije nisu uvek bile bezazlene, te da je u više navrata morala da potraži pomoć nadležnih službi.

Suzana Mančić u kupaćem kostimu Foto: Preent Screen, Printscreen

- Nekoliko puta sam se obraćala Odeljenju za visoko-tehnološki kriminal. Bilo je i psihotičnih ljudi koji ti se jednostavno nakače, pa se u jednom trenutku zaista osetiš ugroženo. Tada odem kod njih i kažem: "Dobar dan, evo vam moj telefon, pa vi vidite." I oni sve nađu - ispričala je ona

Posebno uznemirujuće, kako kaže, jesu poruke koje imaju kontinuitet i koje prelaze u otvorene pretnje i emotivne ucene.

- Glupo je i citirati, ali stizale su poruke poput: "Upropastila si mi život", "Ubiću se zbog tebe"... Kada takve poruke ne prestaju, kada se ponavljaju i imaju kontinuitet, onda to zaista zabrine - zaključila je Suzana Mančić za Hajp.

Kurir.rs

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