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Asmin Durdžić nakon izlaska iz rijalitija, razočaran je u to što njegovi roditelji nakon svega ipak podržavaju samo njegovu bivšu partnerku Staniju Dobrojević, dok o njegovoj novoj partnerki Maji Marinković nemaju lepe reči.

Asmin se veče nakon žurke povodom završetka Elite 9, oglasio na mrežamna gde je istakao da ga je sramota što se njegovi roditelji grle i ljube sa njegovim bivšim partnerkama. Nakon što su Melvida i Mustafa dali veliki intervju za medije gde su izjavili da su blokirali svog sina, Asmin se besan oglasio.

1/8 Vidi galeriju Asmin Durdžić Foto: Kurir

- Ja tek danas vidim šta se sve radilo, pričalo, a kako se danas priča. Sad ću sve da kačim i imaću sve informacije za 4 sata. I saznaću ko moje roditelje truje i ubacuje u kolo, pa ćemo drugačije. Mislili ste da nikada neću izaći i saznati manipulacije - napisao je Asmin na Instagram storiju, ali se tu nije zaustavio.

- Svi koji su najstrašnije gazili mene i moju porodicu u Eliti dobili su od mame i tate poljubac i zagrljaj. Niko mene nije pitao kako se ja osećam, kako sam se osećao 10 meseci, kako mi je sad. Bitno je da se menja ploča i da se diže u nebesa onaj ko me je srozao. Ponosan sam na to - dodao je on.

"Blokirali smo Asmina"

Mustafa i Mevlida su priznali da ih sin nije posetio dok su Beogradu, jer im zamera što su ostvarili kontakt sa Aneli i Stanijom na žurci, ali i što ne odobravaju vezu sa Majom Marinković.

Nakon što su se oboje uključili u emisiju "Narod pita", rešili su da blokiraju sina.

- Mi smo njega jutros blokirali, Mevlida i ja. Imamo dva srpska broja, dopisivao se sa nama za vreme emisije, uputio je par reči koje nije trebalo da nam uputi. On kaže: „Vi ste svi protiv mene.” Ja njemu kažem: „Čoveče, strpi se, sačekaj da vidimo.” Ako Milošević pita: “Ko je kriv Aneli ili Asmin”, pa ne mogu odmah reći kriva je Aneli. Sačekaj da obrazložimo situaciju, pa će gledaoci sami prosuditi. Možda ne u tom istom momentu, al možda dan posle da shvate šta smo mi rekli. On odmah: „Vi ste svi protiv mene.”- rekao je najpre Mustafa, na šta je Mevlida dodala: