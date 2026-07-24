BIVŠI VODITELJ PINKA POBEDIO BOLEST: Borio se sa leukemijom, a sad se oglasio: 23.040 sati ili 960 dana ili 31 mesec i 17 dana...
Boban Spasojević bivši voditelj TV Pink, pobedio je leukemiju! Nakon duge borbe voditelj se uspešno izlečio i kako je i sam istakao vraća se normalnom životu.
- 23.040 sati ili 960 dana ili 31 mesec i 17 dana. I konačno sam danas završio aktivno lečenje od leukemije! Od danas nema više lekova! Vratio sam se u "normalu", ali ništa nije bilo normalno sve ovo vreme. Sada još i da se organizam vrati u normalu, pa nam je, njemu i meni, nebo granica! Hvala ti živote! Idemo dalje! - poručio je voditelj putem Fejsbuka, gde je u komentarima dobio ogromnu podršku.
Na dan kada mu je otac umro saznao i da je bolestan
Boban je na svom Fejsbuku prošle godine podelio fotografiju sa ocem kojem bi danas bio rođendan, a koji više među živima. On je u emotivnom obraćanju govorio i o zdravstvenim problemima.
- Nisam sklon patetici, ali neki dani su malo drugačiji i teži od drugih, jer to je život. Danas je 6. decembar. Ceo moj život na današnji dan čestitao sam ocu rođendan. Ali ove godine, nažalost ne, jer nas je u martu ove godine napustio. Ali ga se sećamo i spominjemo. Sretan rođendan Veljo! Međutim, ja ću ovaj 6.12. pamtiti po nečemu drugom. Pre 2 godine, na današnji dan, u večernjim satima, sasvim slučajno zbog bola u ramenu, otišao sam na Hitnu, gde su mi posle standardnog pregleda rekli da ostajem u bolnici jer sumnjaju da imam leukemiju. I tada je počela moja bitka života. Sve do tada činilo se i jeste bilo nevažno. I od tada ništa nije isto. U svakom smislu. Ali ono najvažnije, zahvaljujući odličnim doktorima i sestrama na hematologiji KC Dubrava, najsavremenijim lekovima, ljubavi i pažnji najbližih, ali pre svega sebi samom, sve je prošlo i evo me tu sam. Promenio sam se fizički, lekovi i čuda čine svoje, promenio sam se i mentalno. Kad je sve dobro, onda je i sve lakše. Lakše je i kad si voljen i imaš koga da voliš. Život piše romane, i svi nosimo teret za koji je neko procenio da možemo da izdržimo. Volite, budite voljeni, živite i ne trošite vreme na glupe i nebitne ljude, radnje, misli… Živite svoj život najbolje što možete! - napisao je on.
Bio voditelj Pinka
Boban je karijeru započeo na televiziji na TV Pink kao novinar spoljnopolitičke redakcije i prezenter vesti na engleskom.
Diplomirao jeMeđunarodne odnose na Fakultetu političkih nauka. Ubrzo potom, postaje deo tima BK televizije.
Po gašenju te televizije, sa velikim brojem kolega prešao je na TV "Košava", koja tada dobija nacionalnu frekvenciju. Učestvovao je u pravljenju informativnog programa, i uređivao i vodio Dnevnik na toj televiziji. U timu TV "Avala" je bio je od 2010. godine gde je bio do 2015.
Kurir.rs