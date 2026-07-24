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Aca Lukas održao je sinoć nastup u Nikšiću, a nakon što je folker sišao sa bine i napustio klub, nastala je tuča u kojoj je učestvovalo preko 80 ljudi.

Snimak koji kruži društvenim mrežama pokazuje da niko nikoga nije štedeo, pa su letele pesnice i flaše, a povređen je i policajac.

U tuči su dve osobe lakše povređene, dok je jedan policajac zadobio povredu glave nakon što je pogođen staklenom flašom.

Na lice mesta odmah su upućeni pripadnici Odeljenja bezbednosti Nikšić, koji su zatekli veći broj ljudi kako narušavaju javni red i mir, javio je RTCG.

Saopštenje policije

Crnogorska policija, se oglasila saopštenjem, koje otkriva detalje incidenta nakon Lukasovog nastupa, prenosimo u celosti.

- Dežurna služba Odeljenja bezbednosti Nikšić jutros je, oko 1.20 časova, obaveštena da je unutrašnjosti Trim centra u Nikšiću, gde je prethodno održan koncert jednog estradnog umetnika,došlo do tuče između nekoliko lica. Na lice mesta odmah su upućeni policijski službenici Odeljenja bezbednosti Nikšić, koji su zatekli nekoliko lica u narušavanju javnog reda i mira, pri čemu se, kako se sumnja, veća grupa međusobno fizički sukobila, zadajući jedni drugima udarce rukama, nogama i raznim predmetima.

Policijski službenici su u službene prostorije Odeljenja bezbednosti Nikšić doveli D.M. (19), L.M. (40) iI.K. (36), dok su u službene prostorije pristupili A.K. (21) i M.R. (20), svi iz Nikšića. Lekarskim pregledom su kod I.K. i L.M. konstatovane lake telesne povrede. Prilikom postupanja, jedan policijski službenik je zadobio laku telesnu povredu u predelu glave, nanesenu staklenom flašom. Nakon prikupljenih obaveštenja sa događajem je upoznat državni tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Nikšiću, koji će se naknadno izjasniti o pravnoj kvalifikaciji događaja. Policijski službenici Odjeljenja bezbednosti Nikšić preduzimaju dalje mere i radnje u cilju identifikacije i pronalaska svih učesnika ovog događaja, o čemu će javnost biti blagovremeno obaviještena - navodi se u saopštenju.

1/5 Vidi galeriju Aca Lukas ima buran život Foto: Kurir, Damir Dervišagić