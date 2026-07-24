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Bojan Jovanovski poznatiji kao Boki 13, juče se oglasio na društvenim mrežama gde je pokazao kako mu je nevreme uništilo kuću. Dan nakon što je obavestio javnost o tome da mu je nevreme odnelo krov, usledilo je novo oglašavanje, pa je pokazao i da mu je nevreme uništilo skupoceni auto.

Zabeleženi su orkanski udari vetra od preko 100 km/h, koji su obarali drveće, nosili krovove i rušili sve pred sobom.

"Cela kola su mi uništena"

Boki 13 je sada otkrio da je posle nove ture nevremena ostao i bez automobila. On je snimao stanje u okolini naselja u kome živi, pokazujući svoj automobil, preko kojeg je pao krov.

- Cela kola su mi uništena. Lele. Vidi vidi - snimao je on pokazujući šoferšajbnu koja je bila razlupana.

Podsetimo, njemu je, sa luksuzne vile u koju se uselio nedavno, otišao i krov.

- Odleteo mi krov sa kuće. Da mi uzmu sve, auu - napisao je Boki 13.

On je zatim pokazao i snimak koji je nastao tokom strašnog nevremena, na kojem se vidi kako leti krov od njegove kuće.

Foto: Printscrean

Foto: Printscrean

Našao se na meti lopova

Inače, Boki je nedavno bio na meti lopova, kada je njegova kuća opljačkana.

- Da, ušli su i opljačkali sve. Uzeli su mi nakit, satove, tašne, preko deset "ermes" modela, "šanela", 100 naočara... Uzeli su puno stvari, sve su uzeli. Dok je stiglo obezbeđenje, odneli su to što su odneli. Ja znam kolika je šteta, al' sad ne bih da idem u detalje zbog istrage. Inače, ako nešto mrzim, mrzim lopove, pravo da ti kažem. Mislim, ja sam u zatvoru bio sa svakakvima. Bili su to i lopovi, i možda sam i sedeo, pričao i družio se s njima, ali mrzim ih - rekao je Boki, pa prokomentarisao na koga sumnja.

1/6 Vidi galeriju Boki 13 Foto: Damir Dervišagić, Antonio Ahel/ATAImages

- Sumnjam. Pa ne znam koliko mi je blizak, ali ta osoba je bila u mom neposrednom društvu ili je radila za mene. Zamisli, ja pevam "da mi uzmu sve" i dan-dva pre premijere pesme to mi se i dogodi. To je Marina pričala: "Pazi šta prizivaš i otpevaš." I stvarno je tako - dodao je voditelj i pevač.