Slušaj vest

Suzana Mančić važila je za jednu od najlepših žena bivše Jugoslavije, a o njenoj pojavi priča se i dan danas.

Mančićeva je govorila o godinama, statusu žene u društvu, ali i estetskim korekcijama.

"Žena je žigosana posle 35. godine"

- Žena je žigosana posle 35. godine. Posle tih nekih godina, sve smo mi "babe" i to nikome nije prijatno. To se dešava i u porodici, i u javnosti... Znam ozbiljne lepe žene koje su ozbiljne u svom biznisu ali nikada ne govore koliko godina imaju. Ja sam valjda tome usud i prokletstvo, ali ja nemam problema da kažem da ću uskoro napuniti 70. Kome se sviđa-sviđa, kome ne nek okrene glavu. Nemoj ni na mrežama da me pratis - govorila je Suzana za Hype televiziju i dodala:

1/6 Vidi galeriju Suzana Mančić Foto: Printscreen YouTube, printscreen YT

"O sebi sama brinem"

- To je nešto u našoj tradiciji da se žena šikanira. Sve je problem, ako se ugoji, ako smrša... Ne možemo biti idealne i ne treba, svi smo mi različiti. Retko koja zvezda je idealna i tada za njih rade stilisti i nekoliko ljudi. Ja se o sebi brinem sama, dakle ponovo, kome se sviđa-sviđa...

Estetske korekcije

Mančićeva je otkrila koliko je zadovoljna sobom i da joj godine ni malo ne smetaju.

- Operisala sam nos jer sam želela da budem prćasta, kasnije sam povećala cice, a sada bih već volela da ih smanjim. Imala sam meru u svemu što sam radila, nisam nikada bila ekstremna. Imala sam slučajan susret sa ruskim hirurzima i onda sam odradila lifting. Ništa pametnije nisam skoro uradila. Svesna sam svojih godina, svojih ograničenja, ali i dalje sebe vidim i doživljavam kao neodoljivu ženu od 35 - govorila je Suzana.

1/9 Vidi galeriju Suzana Mančić Nekad i sad Foto: Kurir Televizija, printscreen YT

"Suzana je pojam lepote"

Čedomir Tasovac, jedan od najpoznatijih frizera i vlasnik lanca salona u Beogradu nedavno je za Kurir govorio o svom životu, putu ka uspehu i otkrio kako je od nule stvorio imperiju.

Jedna od njemu omiljenih žena sa javne scene koje su svoju kosu i lice prepustile njegovim veštim rukama je upravo Suzana Mančić.

- Radili smo Zvezde Granda, tako smo počeli. Bilo je jako lepo, bio je prvi projekat gde smo pomogli mnoštvu mladih ljudi. Tea Tairović je bila deo toga, Savo Perović koji je dugogodišnji prijatelj kuće. To su jako divni ljudi. Nikada nikoga nisam uslovljavao kada smo ugovarali saradnju, nije mi se podrazumevalo da me taguju, da me spominju. Jovana Jeremić je jedna od javnih ličnosti koja dolazi kod nas u salon na Dorćolu - rekao je Čedomir i otkrio anegdotu sa poznatom voditeljkom:

Foto: Dado Đilas, Kurir Televizija

- Suzana Mančić takođe, ona je za mene pojam lepote i jedna od najlepših žena našeg regiona. Ona je pojam za osmeh i lepotu. Ja kada sam bio na početku, imao sam salon u Kneza Miloša i kada je ona sela u stolicu rekao sam: "E, sad sam stvarno siguran da imamo salon lepote". Ne zato što je poznata, nego zato što je simbol nege i lepote. Kada Suzana Mančić prođe ulicom, vreme stane za trenutak. Jako je pozitivna osoba koja širi pozitivniju energiju i osmeh, ne morate da je poznajete ali kada progovorite dve reči sa njom imate želju samo da je zagrlite.