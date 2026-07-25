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Goga Sekulić doživela je neprijatno iznenađenje tokom boravka u dijaspori. Nakon što je tri večeri zaredom nastupala pred publikom, odlučila je da četvrto veče iskoristi za odmor i kvalitetan san, pa je rezervisala sobu u hotelu sa pet zvezdica, očekujući potpuni mir.

Međutim, planovi su joj se brzo pokvarili. Umesto da se naspava i prikupi energiju za naredne obaveze, u hotelskoj sobi zatekla je nepozvanog gosta - miša.

Vidno iznenađena, pevačica je uzela telefon i počela da snima situaciju, dok je životinja trčkarala po sobi.

- Evo ga, beba miš. Ja u četiri ujutru posle nastupa. Jao, otišao je ispod kreveta - govorila je pevačica u videu, dok su se u pozadini smenjivali smeh, cika i vriska.

Snimak je ubrzo osvanuo na društvenim mrežama i izazvao brojne reakcije. Dok su se jedni šalili na račun cele situacije, drugi su se zapitali kako je moguće da se miš pojavi u hotelu koji ima pet zvezdica.

00:16 Gogi Sekulić upao miš u hotelsku sobu Izvor: Instagram

Otkud miš u hotelu sa 5 zvezdica?

Iako ovakvi slučajevi nisu česti, stručnjaci navode da se glodari mogu pojaviti i u najluksuznijim objektima. Miševi najčešće ulaze kroz sitne otvore oko instalacija, ventilacionih sistema, podruma ili garaža, a u pojedinim slučajevima mogu dospeti i kroz otvorena vrata tokom dopremanja robe ili prtljaga. Prisustvo miša ne mora nužno da govori o higijeni hotela, već može biti posledica njegove blizine zelenim površinama, poljima ili kanalizacionoj mreži.

1/4 Vidi galeriju Goga Sekulić Foto: Dejan Milićević

Da li je Goga na kraju uspela da zaspi ili je ostatak noći provela budno, nije poznato, ali jedno je sigurno - ovo je noć koju će dugo pamtiti.