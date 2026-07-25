GOGA SEKULIĆ USRED NOĆI VRIŠTALA U HOTELU: Ušla u sobu pa zatekla nepozvanog gosta: Video koji će vas nasmejati do suza
Goga Sekulić doživela je neprijatno iznenađenje tokom boravka u dijaspori. Nakon što je tri večeri zaredom nastupala pred publikom, odlučila je da četvrto veče iskoristi za odmor i kvalitetan san, pa je rezervisala sobu u hotelu sa pet zvezdica, očekujući potpuni mir.
Međutim, planovi su joj se brzo pokvarili. Umesto da se naspava i prikupi energiju za naredne obaveze, u hotelskoj sobi zatekla je nepozvanog gosta - miša.
Vidno iznenađena, pevačica je uzela telefon i počela da snima situaciju, dok je životinja trčkarala po sobi.
- Evo ga, beba miš. Ja u četiri ujutru posle nastupa. Jao, otišao je ispod kreveta - govorila je pevačica u videu, dok su se u pozadini smenjivali smeh, cika i vriska.
Snimak je ubrzo osvanuo na društvenim mrežama i izazvao brojne reakcije. Dok su se jedni šalili na račun cele situacije, drugi su se zapitali kako je moguće da se miš pojavi u hotelu koji ima pet zvezdica.
Otkud miš u hotelu sa 5 zvezdica?
Iako ovakvi slučajevi nisu česti, stručnjaci navode da se glodari mogu pojaviti i u najluksuznijim objektima. Miševi najčešće ulaze kroz sitne otvore oko instalacija, ventilacionih sistema, podruma ili garaža, a u pojedinim slučajevima mogu dospeti i kroz otvorena vrata tokom dopremanja robe ili prtljaga. Prisustvo miša ne mora nužno da govori o higijeni hotela, već može biti posledica njegove blizine zelenim površinama, poljima ili kanalizacionoj mreži.
Da li je Goga na kraju uspela da zaspi ili je ostatak noći provela budno, nije poznato, ali jedno je sigurno - ovo je noć koju će dugo pamtiti.
Kurir.rs