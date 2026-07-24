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Muzička zvezda, Tea Tairović ovog leta ima još jedan razlog za slavlje. Pored brojnih nastupa širom regiona, uselila se u luksuzni stan u Luštici u Crnoj Gori, koji je kupila pre dve godine.

Tea je na društvenoj mreži Instagram podelila fotografiju sa terase svog novog doma, a prizor koji se pruža ostavio je njene pratioce bez teksta. Sa prostrane terase puca pogled na Jadransko more, zbog čega će pevačica, kada god joj obaveze to dozvole, imati savršeno mesto za odmor između nastupa. Fotografiju je pratila i njena pesma "Plavo more" koja je jedna od slušanijih pesama ove godine, pogotovo kada je reč o Crnoj Gori.

Foto: Printscrean

Iako je prethodne dve godine stan uređivan do najsitnijih detalja, pevačica je nedavno u intervjuu koji je dala pre koncerta u Šapcu gde ju je dočekalo 20.000 vernih fanova, otkrila da je najvažniji deo posla prepustila svojoj majci Božici, koja je bila zadužena za uređenje enterijera.

Po Teinoj želji, stan je opremljen u elegantnim belim i zlatnim tonovima, a svaki detalj pažljivo je biran kako bi prostor odisao luksuzom, ali i toplinom doma. Kako je pevačica istakla, majka je najbolje znala kako da njene zamisli pretoči u stvarnost, pa je konačan rezultat upravo onakav kakav je priželjkivala.

1/9 Vidi galeriju Tea Tairović Foto: Promo, Privatna arhiva

Ipak, Tea neće imati mnogo vremena da uživa u svom novom domu. Tokom čitavog leta gotovo svakodnevno nastupa širom regiona, a njen kalendar mesecima unapred popunjen je koncertima i gostovanjima. Publika je očekuje u Crnoj Gori, Srbiji, Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj, Severnoj Makedoniji, ali i u brojnim evropskim gradovima u kojima tradicionalno nastupa tokom letnje turneje.

Upravo zbog zgusnutog rasporeda, luksuzni stan u Luštici biće joj idealna oaza mira između putovanja i nastupa, mesto gde će moći da napuni baterije i predahne od tempa koji prati jednu od najtraženijih pevačica na domaćoj muzičkoj sceni.