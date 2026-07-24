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Postoje pevači čije pesme traju jednu sezonu. Postoje i oni čiji hitovi traju jednu generaciju. A onda postoje oni retki, veliki umetnici čije pesme postanu deo života. Uz njih se voli, pati, odrasta, slavi, tuguje i preživljavaju najteži dani. Njihovi stihovi postanu deo ličnih priča, uspomena i sudbina miliona ljudi.

Jedan od takvih umetnika svakako je Jašar Ahmedovski.

Njegov glas i njegove pesme ostavili su trag daleko dublji od onoga što se može izmeriti brojem hitova, nastupa ili godina provedenih na estradnoj sceni. Jašar je ušao u živote ljudi i ostao u njima. Njegove pesme postale su zvučna kulisa najlepših ljubavi, najtežih rastanaka, neprospavanih noći, izgubljenih nada i novih početaka.

Koliki je taj trag, možda najbolje pokazuje jedna nesvakidašnja priča koja je ovih dana privukla pažnju.

Obožavalac po imenu Senaid odlučio je da ljubav i poštovanje prema legendarnom pevaču ovekoveči na najtrajniji mogući način – na svojoj koži. Na ruci je uradio veliku, impozantnu tetovažu sa gotovo neverovatno verno preslikanim likom Jašara Ahmedovskog, a uz njegov portret ispisani su i stihovi koji, kako sam kaže, predstavljaju mnogo više od reči jedne pesme.

Cela kompozicija osmišljena je kao priča o životu, usponima i padovima, o ljubavi, suzama, nadi i veri. O priči u kojoj se, kako to često biva i u životu, posle najveće oluje ponovo pojavi sunce.

1/10 Vidi galeriju Jašar Ahmedovski nekad i sad Foto: Promo, Privatna Arhiva

Senaid je uz fotografiju svoje tetovaže objasnio njeno značenje, napisavši:

„Sve je počelo jednim starim mikrofonom, u zadimljenoj kafani, gde je rođen glas koji nije pevao samo pesme, već i sudbine običnih ljudi. Tu je počeo put Jašara Ahmedovskog, a s njim i pesma „Ružo moja“, koja je postala početak jedne velike karijere. Ruža na ovoj tetovaži simbol je ljubavi, a kapi na njenim laticama nisu samo kiša – one su suze, uspomene i cena svakog sna koji je ostvaren.

Negde između svetla bine i tišine ostao je i čovek na uglu – čovek koji je naučio da život nije uvek onakav kakvim ga zamišljamo. Zato reči: „Voleće i mene neko, neću večno sam biti. I meni će jednom život malo sreće pokloniti.“ nisu samo stihovi, već nada da posle svake tuge dolazi novi početak.

Foto: Privatna arhiva

Ali život zna da iskuša čoveka. Dođu trenuci kada se čini da se sve što je godinama stvarano ruši pred očima. Tada odjekuju reči: „Sve što imam, sve nestaje, sad se ruši. Sve što imam, to je samo bol u duši.“ I upravo zato ova tetovaža nije samo portret jednog pevača. Ona je priča o usponu, padovima, suzama, nadi i veri da će, posle svake oluje i svake boli, ponovo procvetati jedan bagrem beli.

Ovu tetovažu i ove stihove, iz dubokog poštovanja i ljubavi prema Jašaru Ahmedovskom i njegovim pesmama, posvećuje brat Senaid.