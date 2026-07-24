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Dok se domaća estrada svakodnevno trese zbog sukoba, prozivki i pažljivo režiranih afera, Nebojša Kostrešević frontmen grupe „Twins“ odlučio je da bez zadrške otkrije kako, po njegovim rečima, funkcioniše svet šoubiznisa iza zatvorenih vrata. Njegove tvrdnje mogle bi mnogima da pomrse račune.

Govoreći o današnjoj muzičkoj sceni, Neša nije krio razočaranje. Smatra da se estrada podelila na one kojima je muzika život i one kojima je samo sredstvo za što bržu zaradu i popularnost.

“Danas imamo dve vrste ljudi na estradi, jedna vrsta prati samo trend i brzu zaradu, a imate i drugu vrstu koja se ozbiljno bavi svojom muzikom kako za svoju dušu, tako i za svoju publiku.”

U trenutku kada se čini da gotovo nijedna velika pesma ne može da prođe bez afere, Neša je otkrio da je i sam bio na meti takvih predloga. Kako kaže, savetovali su mu da izmisli skandal kako bi pesma privukla pažnju javnosti.

“Izmišljaju se skandali, čak je i meni nuđeno izmišljanje skandala kada sam radio pesmu sa Borom Čorbom, u smislu ‘neće proći pesma, treba da se izmisli skandal’, e to ne volim ali to je nažalost uzelo primat na estradi.”

Iako mnogi tvrde da su vremena velikih muzičkih imena prošla, Neša veruje da publika tek treba da upozna neke nove izvođače koji će ostaviti trag.

1/5 Vidi galeriju Neša Twins nekad i sad Foto: Printscreen/Youtube, Printscreen, printscreen YT

“Naravno da se mogu ponovo desiti zvezde poput izvođača devedesetih, zahvaljujući sve većem broju muzičkih takmičenja, tu se može otkriti puno talentovanih mladih ljudi.”

Na pitanje da li je preslušao nove albume najvećih regionalnih zvezda, Neša je potpuno iskreno priznao da nije čuo ni Aleksandru Prijović ni Milicu Pavlović. Međutim, kada je pomenuta Jelena Karleuša, njegov odgovor bio je potpuno drugačiji.

“Nažalost nisam preslušao ni Prijovićku, ni Milicu Pavlović, izvinjavam se, ali Karleušu jesam.”

A onda je usledila rečenica koja će sigurno izazvati buru komentara među estradnim zvezdama.

“Karleuša je čudo, njena produkcija je fantastična. Karleuša sve što radi, oduvek je maksimalno ulagala.”

Neša smatra da se upravo po tome razlikuju najveće zvezde od svih ostalih. Kako kaže, iza velikih projekata ne stoji slučajnost, već ogroman rad, ulaganje i posvećenost. Njegove izjave bez sumnje će izazvati burne reakcije, naročito u trenutku kada se domaća estrada sve više deli između viralnih senzacija i izvođača koji veruju da se karijera gradi pesmama, a ne skandalima.

1/10 Vidi galeriju Jelena Karleuša Foto: Miloš Miletić

Kurir.rs

“Izmišljaju se skandali, čak je i meni nuđeno izmišljanje skandala kada sam radio pesmu sa Borom Čorbom, u smislu ‘neće proći pesma, treba da se izmisli skandal’, e to ne volim ali to je nažalost uzelo primat na estradi.” Iako mnogi tvrde da su vremena velikih muzičkih imena prošla, Neša veruje da publika tek treba da upozna neke nove izvođače koji će ostaviti trag.