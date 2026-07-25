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Slađa Delibašić oduvek je važila za jednu od retkih pevačica koja govori ono što misli, bez ulepšavanja i straha da će nekoga uvrediti. Upravo zbog toga njene izjave često izazivaju veliku pažnju javnosti, a ni ovoga puta nije štedela kolege. U razgovoru je otvoreno govorila o današnjoj muzičkoj sceni, estradi koja se, kako kaže, potpuno promenila, ali i o tome zašto nikada nije pristajala da peva za bakšiš ili ispunjava muzičke želje gostima.

Sve je drugačije

- Sadašnja muzika mi je užas, zaista. Ne razumem je. Nekada se tačno znalo ko su pevači, ko su grupe i ko vredi. Znalo se koliko ozbiljnih bendova postoji u Beogradu i u celoj Srbiji. Danas kada uđem u avion, imam utisak da su svi pevači i da su svi traženi. Nekada nije mogao svako da bude popularan. Moralo je mnogo da se radi, znalo se da zabavljači pevaju u klubovima, narodnjaci u kafanama. Danas radiš gde te gazda pozove i to je postalo sasvim normalno - rekla je Slađa u podkastu Družimo se.

Ona smatra da su se s vremenom izgubili kvalitet i emocija, ali i da nove generacije ostaju uskraćene za muziku uz koju su odrastali njihovi roditelji.

- Naša deca su nekada odrastala uz lepe tekstove, melodije koje su imale smisla i pesme uz koje si mogao da se veseliš. Danas je sve drugačije. Kao da je najvažnije da nešto postane hit preko noći, a ne da ostane zauvek.

Pevačica priznaje da je tokom karijere često bila oštra u svojim komentarima, ali ističe da nikada nije govorila nešto iza čega ne može da stane.

1/4 Vidi galeriju Pevačica ima smisla za biznis Foto: Nemanja Nikolić, Printscreen/Magazin In, Kurir Televizija

- Možda sam nekada bila gruba. Imam dosta izjava u kojima sam rekla da su pevači najprodanije duše. Mnogi su se naljutili zbog toga, ali ja i danas stojim iza tih reči. Verujte mi, jesu. Sve se danas gleda kroz zaradu. Nije dovoljno ono što je dogovoreno za nastup, već se razmišlja kako još nešto može da se naplati. Ja sam surovo iskrena i nemam problem da se suočim sa bilo kim i da mu kažem u lice ono što mislim.

"Glumu zvezdu pa za 50 ili 100 evra peva šta god mu se naruči"

Posebno joj smeta, kako kaže, to što mnoge kolege pristaju da za novac menjaju svoj repertoar i pevaju pesme koje nemaju veze sa njihovim programom.

- Ne mogu da razumem da neko glumi veliku zvezdu, a onda čim mu neko priđe sa novčanicom od 50 ili 100 evra, odmah prihvati da peva šta god mu se naruči. Mnogo su se spustili kriterijumi, ali i karakteri ljudi na estradi. Ja to nikada nisam radila. Kada mi neko priđe sa takvim predlogom, lepo se zahvalim i kažem da to nije moj način rada. Ako baš želi muziku po želji, uvek kažem: "Dajte klavijaturisti, pa neka vam on peva. Ja to ne radim."

Pevačica ističe da je tokom cele karijere ostala dosledna sebi i da nikada nije nastupala na svadbama niti prihvatala bakšiš.

- Svadbe nikada nisam radila i to svi znaju. Mogu da dođem kao gost, da čestitam mladencima, ali da pevam na svadbi, ne. To jednostavno nije moj izbor i toga se držim od početka karijere.

1/6 Vidi galeriju Slađa Delibašić Foto: Nemanja Nikolić

Govoreći o estradi nekada i danas, Slađa je podsetila da su nekada postojale jasne granice između zabavne i narodne muzike.

- Nekada se tačno znalo ko je zabavnjak, a ko narodnjak. Zabavni pevač dođe na koncert, otpeva svoj program, napravi spektakl, pokloni se publici i ode kući. Narodnjaci su bili ti koji su ispunjavali muzičke želje, uzimali bakšiš i prilagođavali se gostima. Danas se sve to izmešalo i više nema nikakve razlike.

Za kraj je otkrila da i posle nastupa ne voli glamur, noćne provode, niti ostajanje do jutra sa društvom.

- Završim svoj posao, zahvalim se publici, kažem: "Hvala, prijatno, doviđenja" i odmah krećem kući. Nije važno da li pevam u Austriji, Nemačkoj ili Francuskoj. Ako sam došla automobilom, čim završim nastup, sedam u kola i vraćam se. Nikada nisam volela da ostajem do jutra ili da glumim estradnu zvezdu. Odradim svoj posao profesionalno i idem svojoj kući. To sam bila nekada, to sam i danas.