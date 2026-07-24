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Tijana Đuričić, poznatija kao "kraljica silikona", pre nekoliko godina zapanjila je javnost svojim fizčkim izgledom, kada su njene fotografije postale viralne na svim društvenim mrežama.

Neprirodna

Naime , pre nekoliko godina, javnost su šokirale fotke "prenapumpane" crnke koja se na društvenim mrežama hvalila uvećanim usnama i grudima, a napadno plava sočiva su dodatno doprinela njenom neprirodnom izgledu.

Tijana je svojevremeno bila gošća u emisiji "Magazin In" u kojoj je još jednom šokirala svojim stavom, i pokrenula javnu raspravu o starletama, estetici, lepoti, samopouzdanju i uopšte, vrednostima u današnjem društvu.

Foto: Printscreen

Tijani je popularnost donelo i učešće u rijaliti šou programu "Farma", i tada je isplivala njena fotografija pre svih estetskih zahvata. Mnogi su komentarisali da joj promena izgleda uopšte nije bila potrebna, ali je Duričićka odbijala svako mišljenje koje se kosi sa njenim.

1/8 Vidi galeriju Tijana Đuričić Foto: Printscreen

Promena

Tijana se potom naglo povukla iz javnog života, a potom drastično promenila svoj izgled. Ona je rešila da smanji grudi, izvadi silikone u usnama, smrša i promeni boju kose.

Foto: Printscreen/Facebook

Međutim, početkom prošle godine našla se ponovo u žiži interesovanja, ovoga puta zbog veze sa policajcem Nikolom Vračevićem, koji je s kolegom uhapšen zbog sumnje da su koristili svoj položaj i informacije koje su označene kao "strogo poverljive" i prosleđivali ih Marku Miljkoviću i Veljku Belivuku.

Podsetimo, Tijana je u rijalitiju otkrila da je bila u tajnoj vezi sa Kristijanom Golubovićem. Čak je bila i na poternici zbog neodazivanja na pozive suda.