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Ruška Jakić je svojevremeno za Kurir govorila o svom životu, poslovnom i privatnom, važnim odlukama i vrtoglavim usponima i padovima.

Ruška je otkrila da je prvo počela kao sekretarica, a zatim je prebačena u Bazar sa kojim je postigla tiraže o kojima se priča i dan danas. Krenula je od pisanog novinarska i govorila o razvojnom putu ka televiziji.

"Radila sam, borila se"

Foto: Jasna Prolić

- U jednom trenutku kada sam otišla da uradim reklamu, Bane Vukašinović mi je rekao "Imaš stas, imaš glas, imaš harizmu, za tebe je televizija! Idi kući i razmisli da li si sposobna da podneses vrtoglavi uspeh i padove..." Tako sam krenula da radim "Beogradsku hroniku", a kasnije sam radila na Pinku koji mi je promenio celu karijeru. Od pisanog novinarstva sam krenula, čovek treba da se izbori. Ja sam radila, borila se i danas ne postoji niko ko ne zna za Rušku Jakić. To je poruka svim mladim ljudima, po neki od njih imaju više silkona a manjak pameti i talenta. Dođu na televiziju i misle da mogu samo da se slikaju. To je ogroman rad, ja i danas učim - govorila je Ruška u emisiji "Nije sve tako crno" i dodala:

"Ne umem da lažem"

1/12 Vidi galeriju Ruška Jakić nekad i sad Foto: Kurir Televizija

- 29 godina traje moja emisija "Ljubav i moda", više nije ni važno gde se emituje jer danas svi gledaju mene. Kada sam na Pinku izgovorila: "Neki me vole, neki me mrze, a ja za sebe mislim da sam fantastična" ili "Skinite papuče svoga muža koji je pre deset godina otišao da kupi igare i više se nije vratio, idite kod frizera i uradite nešto za sebe", tada su govorili svašta, a kasnije su svi bili oduševljeni... Gledalište mi je poverovalo, ne umem da lažem. Kroz svoje primere učim gledaoce kako slava i uspeh ne zavise od lepote, sililikona ili novca, već samo od toga koliko u sebe ulažete.