"IMAMO 2 STVARNOSTI, JEDNU KOJU ŽIVIMO I DRUGU NA DRUŠTVENIM MREŽAMA" Stanija o Instagramu i lažnom životu: Moj ključ uspeha je...
Stanija Dobrojević je nakon dve decenije postojanja na javnoj sceni potpuno razbila predrasude i odgovorila na sve teme koje su se godinama komentarisale zbog njenog lika i dela.
Za Kurir u emisiji "1na1" autora i voditelja Jovane Matić Đokić je jednom prilikom govorila o drugoj strani popularnosti i otkrila koliko dobrog su joj donele najteže odluke, ali i šta se krije iza provokativnijih fotografija.
"Instagram je neka vrsta lažnog života"
Pobednica Elite 9 govorila je i o Instagramu i društvenim mrežama.
Staniju prati preko 2 miliona ljudi na Instagramu, te joj brojke daju pokriće i kredibilitet da otkrije šta se krije iza profila i sjaja na društvenim mrežama.
- Instagram jeste neka vrsta lažnog života, jer je to kao neki magazin najlepših trenutaka, a život je pun uspomena i padova, tu su i suze i tuge... Devojčice koje mene prate neka ne misle da je sve tako bajno i sjajno kao što izgleda. Jako je teško objasniti to zbog generacije koja je odrasla uz društvene mreže, u moje vreme to nije bilo. Dosta sve utiče na mentalno zdravlje omladine, mnogo vremena provode skrolujući. Svi hoće tu neku vrstu karijere i popularnosti, a popuštaju u realnom životu. Mi imamo dve stvarnosti, ovu koju živimo i onu na društvenim mrežama. Klinci mreže doživljaju kao deo njih, a hejt doživljavaju strašno, da mogu čak i da dignu ruku na sebe... - pričala je Stanija.
"Negujte realan život"
- Moj ključ uspeha jeste što nikada nisam popustila u realnom životu. Treba raditi na sebi i upravo na toj realnosti, zdravlju, poslu, porodici... Kada si dobar na svim poljima u realnom životu, lako ćeš na Instagramu napraviti da sve bude bajno i sjajno. Nikad nemojte da se date društvenim mrežama i pravite neku lažnu sliku, a da ste u dubini duše nesrećni, depresivni... Negujte realan život, on je jedini važan. Od vas sve zavisi, birajte samo najbolje za sebe da bi vam bilo dobro i da biste bili srećni u životu. Vodite računa šta gledate, šta slušate, šta čitate, ko su vam prijatelji...
Pobeda u Eliti 9
Nakon 8 godina pauze u rijaliti svetu, Stanija je ušla u devetu sezonu Elite.
Posle višemesečnih ratova sa bivšim partnerom Asminom Durdžićem, njegovom bivšom partnerkom i sadašnjom devojkom, Dobrojevićeva je odnela pobedu i pobedila.