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Stanija Dobrojević je nakon dve decenije postojanja na javnoj sceni potpuno razbila predrasude i odgovorila na sve teme koje su se godinama komentarisale zbog njenog lika i dela.

Za Kurir u emisiji "1na1" autora i voditelja Jovane Matić Đokić je jednom prilikom govorila o drugoj strani popularnosti i otkrila koliko dobrog su joj donele najteže odluke, ali i šta se krije iza provokativnijih fotografija.

"Instagram je neka vrsta lažnog života"

Pobednica Elite 9 govorila je i o Instagramu i društvenim mrežama.

Staniju prati preko 2 miliona ljudi na Instagramu, te joj brojke daju pokriće i kredibilitet da otkrije šta se krije iza profila i sjaja na društvenim mrežama.

1/5 Vidi galeriju Starleta voli da menja izgled Foto: Printscreen, Printscrean

- Instagram jeste neka vrsta lažnog života, jer je to kao neki magazin najlepših trenutaka, a život je pun uspomena i padova, tu su i suze i tuge... Devojčice koje mene prate neka ne misle da je sve tako bajno i sjajno kao što izgleda. Jako je teško objasniti to zbog generacije koja je odrasla uz društvene mreže, u moje vreme to nije bilo. Dosta sve utiče na mentalno zdravlje omladine, mnogo vremena provode skrolujući. Svi hoće tu neku vrstu karijere i popularnosti, a popuštaju u realnom životu. Mi imamo dve stvarnosti, ovu koju živimo i onu na društvenim mrežama. Klinci mreže doživljaju kao deo njih, a hejt doživljavaju strašno, da mogu čak i da dignu ruku na sebe... - pričala je Stanija.

"Negujte realan život"

1/10 Vidi galeriju Stanija Dobrojević Foto: Printscreen, Pritnscreen/Instagram

- Moj ključ uspeha jeste što nikada nisam popustila u realnom životu. Treba raditi na sebi i upravo na toj realnosti, zdravlju, poslu, porodici... Kada si dobar na svim poljima u realnom životu, lako ćeš na Instagramu napraviti da sve bude bajno i sjajno. Nikad nemojte da se date društvenim mrežama i pravite neku lažnu sliku, a da ste u dubini duše nesrećni, depresivni... Negujte realan život, on je jedini važan. Od vas sve zavisi, birajte samo najbolje za sebe da bi vam bilo dobro i da biste bili srećni u životu. Vodite računa šta gledate, šta slušate, šta čitate, ko su vam prijatelji...

Pobeda u Eliti 9

Nakon 8 godina pauze u rijaliti svetu, Stanija je ušla u devetu sezonu Elite.

1/11 Vidi galeriju Stanija Dobrojević Foto: Marko Karović

Posle višemesečnih ratova sa bivšim partnerom Asminom Durdžićem, njegovom bivšom partnerkom i sadašnjom devojkom, Dobrojevićeva je odnela pobedu i pobedila.