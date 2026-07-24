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Nekadašnji učesnik rijalitija "Zadruga", Stefan Karić, bez zadrške je govorio o svim gorućim temama i skandalima koji su obeležili "Elitu 9".

Foto: Preent Screen

Poznat po tome što uvek otvoreno iznosi svoje mišljenje, Karić je svojim komentarima i analizama rijaliti odnosa izazvao veliku pažnju, a pred potencijalni ulazak u novu sezonu "Elite 10" poručio je da je spreman da uđe potpuno rasterećen.

" Ne znam šta je Staniji ovo trebalo "

1/5 Vidi galeriju Stanija Dobrojević Foto: Marko Karović

Stefan se prvo osvrnuo na Staniju Dobrojević i njeno učešće.

- Ne znam šta je Staniji ovo trebalo, mislim da to s Asminom nije bila nekakva veza, čista korist. Dobar sam s njom, uvek je držala do sebe, u ovoj sezoni je pokazala nešto drugo. Bila je agresivna prema Urošu, kakav god on provokator bio, niko ne zaslužuje to. Nije izašla kao pobednik iz ove priče, mislim da su svi gubitnici. Nije joj teško da nađe novog finansijera, ne pati za Asminom zbog toga, mislim da je samo u pitanju sujeta, ego kada je Maja u pitanju, što ju je ostavio zbog nje. Ali i to druženje je bila čista korist, Staniji je odgovaralo da ima Maju, koju je gledala kao potrčka - rekao je on.

1/5 Vidi galeriju Stefan Karić Foto: Printscreen YouTube, Petar Aleksić

Karić je prokomentarisao i drugoplasiranu učesnicu Aneli Ahmić, sa kojom je privatno u dobrim odnosima.

- S Aneli sam dobar, ona je u okej odnosima s Osmanom i Kristinom, bila je kod nas pre ulaska. Ne znam kako je mogla da legne s čovekom (Asminom) o kom je pričala sve najgore, kao i on o njoj. Baš ću je pitati kad je budem video, to je njen najveći kanal. Ne znam ni šta joj je trebalo ono s Filipom, imaju jaku energiju, ali je on rekao da ne bi bio u vezi sa ženom koja ima dete, ni to ne razumem, ali ajde - rekao je Stefan.

Oštro o Sofiji Janićijević

1/6 Vidi galeriju Sofija Janićijević Foto: Marko Karović

Posebno oštar Stefan je bio kada je u pitanju afera Sofije Janićijević sa deda Danetom (70), iznoseći nimalo blage reči na njen račun, ali i na račun Terze koji je prešao preko svega.

- To joj nije odgovaralo da iznese sama jer je u toj priči donja. Prema mom mišljenju, to je neka prostitucija. Ako si u stanju da se ljubiš s nekim zarad novca, a on kaže i da su bili intimni. Ne znam kako je Terza mogao da pređe tako lako preko toga, mislim da je samo bio ljubomoran, pa nije želeo da postoji šansa da je unutra vidi s drugim muškarcem - bio je iskren Karić.

Nije štedeo ni Maju

1/8 Vidi galeriju Maja Marinković Foto: Marko Karović

Iako je sa Majom Marinković privatno izuzetno blizak, smatra da je iza nje njena najgora sezona i da veza sa Asminom nema nikakvu budućnost van rijalitija.

- Nema šanse da ta veza dobro ispadne. Mislim da Maja mora da potraži možda pomoć psihijatra, ona je super prijatelj, ali to je devojka samo za to. Da onako psuju porodice jedno drugom. Asminova porodica je došla da podrži sina, došli su po njega i želeli su da spuste loptu sa svima... Ali da se na kraju svi onako izgrle, da izgrle Daču i Kačavendu, posle svih svađa, to stvarno ne mogu da razumem. Svi su se isponižavali - oštar je bio Karić.

Iako su iza njega burne godine i učešća, Stefan Karić ne isključuje mogućnost ulaska u novu sezonu rijalitija. Kako ističe, spreman je da pred kamerama bude potpuno svoj, svestan da ovog puta nema nikakve repove iz prošlosti koji bi ga sputavali u borbi.