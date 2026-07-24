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Poznata pevačica Goga Sekulić odlučila je da se oproba u novom poslovnom poduhvatu i uplovi u preduzetničke vode. Naime, zajedno sa ocem pokrenula je proizvodnju i prodaju autentičnog pljevaljskog sira, na kojem je, kako kaže, radila mesecima.

Goga Sekulić
Goga Sekulić Foto: Promo

Goga s ponosom ističe da je reč o pravom domaćem specijalitetu, a kupcima će biti dostupni i mladi i stari sir. Iako je mogla da formira znatno višu cenu, pevačica je odlučila da kilogram košta oko 900 dinara kako bi proizvod bio dostupan što većem broju ljudi. Njen plan je da posao proširi i omogući redovan plasman pljevaljskog sira u Beogradu, gde se ovaj specijalitet za sada može pronaći na svega nekoliko mesta.

Međutim, prodaja sira nije samo običan poslovni poduhvat, već i deo njenog životnog stila. Goga tvrdi da je upravo pljevaljski sir zaslužan za njen besprekoran izgled.

Eliksir mladosti

Goga Sekulić Foto: Dejan Milićević

Na pitanja o tome kako održava svoju lepotu, liniju i mladolikost, pevačica bez oklevanja odgovara da je tajna upravo u ovom mlečnom proizvodu koji joj pruža "večitu mladost i harizmu".

Iako se okreće poljoprivredno-prehrambenom biznisu, pevačica ne krije da već uživa u ozbiljnom bogatstvu. Ona je nedavno otvoreno govorila o svojim nekretninama, istakavši da pošteno plaća porez na svoja dva stana, od kojih onaj na Vračaru vredi čak 300.000 evra, i jedan automobil. Pored gradskih nekretnina, Goga je nasledila i impresivno imanje u okolini Mojkovca – čitavo brdo sa mnogo hektara zemlje.

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Goga Sekulić Izvor: Kurir