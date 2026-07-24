ZAUVEK ĆEŠ BITI U NAŠIM SRCIMA: Dragan Kojić Keba napisao pesmu kućnom ljubimcu Paku (FOTO)
Folk zvezda Dragan Kojić Keba ražnežio je svoju publiku kada je objavio emotivnu pesmu „Obojeni dani“ posvećenu svom psu Paku, koji je nedavno uginuo posle 15 godina vernosti i bezuslovne ljubavi.
Keba je sam napisao i komponovao pesmu, a uz gitaru je otpevao stihove posvećene svom četvoronožnom prijatelju, sa kojim je delio brojne trenutke. Posebnu emociju nosi i spot, u kojem su prikazane fotografije i snimci njihovih zajedničkih uspomena, a ovaj video od uspomena je uradila Kebina ćerka Nataša Kojić Taša.
Pesmom sam te dočekao, pesmom te i ispraćam, verni moj Pakice. Voleo si da ti uz gitaru sviram i pevam, čak i kada plačem, i dobro znaš da mi je to lek za sve. Hvala ti za 15 godina iskrene, verne i bezuslovne ljubavi. Volimo te i zauvek ćemo te nositi u našim srcima. Pako, ova pesma je zauvek tvoja, ali i svim ljubimcima koji su svojim vlasnicima bili porodica. Bio si mnogo više od kućnog ljubimca, bio si član naše porodice koji je svojom predanošću donosio radost u naš dom. Oni možda odu, ali iz naših srca nikada ne odlaze. Ostaju uspomene, ljubav i sve ono što su nam pružili - rekao nam je Keba.
Keba se priprema i za veliki solistički koncert
Dok proživljava emotivne trenutke zbog gubitka vernog prijatelja, Keba se priprema i za veliki solistički koncert koji će održati 12. septembra na stadionu „Tašmajdan“, pod sloganom „Sad i ko zna kad“.
Pripreme za spektakl uveliko traju, a folk zvezda uskoro će otkriti i nova imena gostiju koji će mu se pridružiti na sceni. Prva potvrđena gošća je Tanja Savić, koja će sa Kebom podeliti scenu na ovom velikom muzičkom događaju.