Pesmom sam te dočekao, pesmom te i ispraćam, verni moj Pakice. Voleo si da ti uz gitaru sviram i pevam, čak i kada plačem, i dobro znaš da mi je to lek za sve. Hvala ti za 15 godina iskrene, verne i bezuslovne ljubavi. Volimo te i zauvek ćemo te nositi u našim srcima. Pako, ova pesma je zauvek tvoja, ali i svim ljubimcima koji su svojim vlasnicima bili porodica. Bio si mnogo više od kućnog ljubimca, bio si član naše porodice koji je svojom predanošću donosio radost u naš dom. Oni možda odu, ali iz naših srca nikada ne odlaze. Ostaju uspomene, ljubav i sve ono što su nam pružili - rekao nam je Keba.