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Nakon što su se u javnosti pojavile spekulacije da se pevač Slobodan Sloba Vasić razvodi od supruge Jelene, domaći mediji objavili su prepisku za koju tvrde da je nastala 30. juna i 1. jula.

Foto: Kurir

Prema tim navodima, u pitanju je dopisivanje između pevača i devojke čiji identitet nije otkriven javnosti. Kako se navodi, komunikacija je vođena preko njegovog zvaničnog Instagram profila slobavasic_official, sa verifikovanom plavom oznakom.

U objavljenim porukama vidi se da pevač sagovornici najpre šalje poruku: "Malena", uz emotikone poljubaca, a nakon što nije dobio odgovor, navodno joj piše: "Zvao sam te, nema te nigde."

Prema objavljenim skrinšotovima, u nastavku razgovora Vasić navodno pita devojku: "Hoćeš kod mene?" Kada ga ona pita gde se nalazi, odgovara da je na Karaburmi. Nakon što ona konstatuje da joj nije daleko i pita da li je sam, usledio je odgovor: "Naravno", a zatim i poziv: "Pa hajde, za koliko si tu?"

Pažnju javnosti privukao je i detalj sa objavljenih fotografija ekrana na kojima se vidi da je u razgovoru bila uključena opcija "disappearing messages", odnosno nestajuće poruke.

Povodom navoda o objavljenoj prepisci, kao i spekulacija o razvodu, pokušali smo da stupimo u kontakt sa Slobom Vasićem, ali do objavljivanja tekstova odgovor nije stigao.

1/9 Vidi galeriju Sloba Vasić izašao iz Laze Lazarević Foto: Ilija Ilić

Sloba pričao: "Jelena je bila sve vreme uz mene"

Sloba je, inače, istakao nedavno da je zahvalan Jeleni na svemu što je uradila za njega.

- To je osoba kojoj ja ne znam na koji način mogu zapravo da se zahvalim. Bila je sve vreme uz mene. Ovo je moj lokal, ona je sve preuzela na sebe. Pored toga svoju kliniku u kojoj radi, dete i svakodnevne obaveze. Bukvalno sve je palo na nju i u tom momentu je bila jako hrabra. Sad je ona situacija gde ja moram da budem malo uz nju više. Sad njoj treba podrška. Ovo je možda do sada za nju najveći medijski udarac i nekako se ona tu prvi put našla u takvom centru pažnje gde bi trebalo da budem ja uz nju. Bio sam u izolaciji 6-7 dana. I onda nisam mogao ja da joj pružim podršku sa te strane, ali nadoknadićemo sve. Ovo je zapravo samo jedan novi početak i idemo dalje - rekao je ranije Sloba.