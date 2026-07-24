Slušaj vest

Mnogi su bili uvereni da je ljubavi Sofije Janićijević i Borislava Terzića Terze definitivno došao kraj čim su se ugasile kamere "Elite 9". Ipak, njihov potez nakon superfinala pokrenuo je novu lavinu komentara i podgrejao priče o mogućem pomirenju.

Sofija Janićijević
Foto: Printscreen

Iako se ni Sofija ni Terza još nisu oglasili povodom navoda o ponovnom zbližavanju, fanovi su primetili detalj koji im nije promakao. Naime, kako tvrde pratioci rijalitija, njih dvoje su se nakon završetka "Elite" ponovo zapratili na Instagramu, što je odmah izazvalo brojne reakcije na društvenim mrežama.

Da li je reč samo o prijateljskom gestu ili nagoveštaju pomirenja, za sada nije poznato, ali nema sumnje da će njihov naredni potez privući veliku pažnju javnosti.

Sofija: "Kajem se što sam vređala njegovu porodicu"

Sofija Janićijević Foto: Marko Karović

Sofija je nedavno pričala o Terzi, pa istakla zašto su jedno drugom govorili užasne stvari.

- Ne kajem se ni zbog čega sem što sam vređala Terzinu porodicu. To smo radili kako bismo povredili jedno drugo - rekla nam je Sofija pre samo nekoliko dana.

- Naša veza nije moguća jer smo svašta izgovorili - rekla je ona.

Ne propustiteStars"STANIJI JE ASMIN SLUŽIO ZA KORIST!" Karić brutalno raskrinkao Dobrojevićku: "Nije joj teško da nađe novog finansijera!"
Stefan Karić Stanija Dobrojević
RijalitiPAROVI KOJI SU OBELEŽILI ELITU 9 Najjače emocije, svađe na ivici incidenta i brutalne uvrede: Njih dvoje uskoro postaju roditelji devojčice (FOTO)
Elita 9.jpg
RijalitiCIRKONI, OGLEDALA, PERJE I BISERI: Glamur ili fijasko u finali Elite: Ona važi za najbolje obučenu, dok su ove takmičarke na ivici debakla (FOTO)
aneli ahmić, stanija, sofija janićijević, dušica jakovljević, maja marinković.png
StarsSPAVALA KOD DANETA (70) DA BI JOJ PREPISAO NEKRETNINE Sofija priznala sve nakon što je izbačena iz Elite, progovorila o pomirenju sa Terzom, najavila TUŽBE
WhatsApp Image 2026-07-20 at 23.16.02.jpeg
StarsEVO KAKO SOFIJIN OTAC REAGUJE NA NJEN ODNOS SA DANETOM (70) Ispala iz Elite, majka nije došla da je sačeka! Suočila se sa Terzinim bratom: To je njena sramota
60122f5d-81d8-4fb3-b46c-65ab1a9115b1.jpeg

02:17
Sofija Janićijević planira da troši Danetov novac i da uziva Izvor: Kurir