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Mnogi su bili uvereni da je ljubavi Sofije Janićijević i Borislava Terzića Terze definitivno došao kraj čim su se ugasile kamere "Elite 9". Ipak, njihov potez nakon superfinala pokrenuo je novu lavinu komentara i podgrejao priče o mogućem pomirenju.

Foto: Printscreen

Iako se ni Sofija ni Terza još nisu oglasili povodom navoda o ponovnom zbližavanju, fanovi su primetili detalj koji im nije promakao. Naime, kako tvrde pratioci rijalitija, njih dvoje su se nakon završetka "Elite" ponovo zapratili na Instagramu, što je odmah izazvalo brojne reakcije na društvenim mrežama.

Da li je reč samo o prijateljskom gestu ili nagoveštaju pomirenja, za sada nije poznato, ali nema sumnje da će njihov naredni potez privući veliku pažnju javnosti.

Sofija: "Kajem se što sam vređala njegovu porodicu"

1/6 Vidi galeriju Sofija Janićijević Foto: Marko Karović

Sofija je nedavno pričala o Terzi, pa istakla zašto su jedno drugom govorili užasne stvari.

- Ne kajem se ni zbog čega sem što sam vređala Terzinu porodicu. To smo radili kako bismo povredili jedno drugo - rekla nam je Sofija pre samo nekoliko dana.

- Naša veza nije moguća jer smo svašta izgovorili - rekla je ona.