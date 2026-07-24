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Starleta Stanija Dobrojević ponovo je privukla ogromnu pažnju javnosti svojom najnovijom objavom na Instagramu nakon pobede u "Eliti 9". Nakon što se pohvalila svežim tretmanom ulepšavanja, noktima i trepavicama, pozirala je u uskom sportskom kompletu.

Odmah potom, objavila je snimak iz svog luksuznog "mercedesa", gde je u pozadini grmela pesma Seke Aleksić "Poludela". Mnogi su reči pesme "Da te moje oči više ne vide" i "I lepa sam i poznata, sada sam stvarno najjača" shvatili kao direktnu i žestoku poruku upućenu njenom bivšem vereniku Asminu Durdžiću.

Ovim potezom Stanija je jasno stavila do znanja da nastavlja dalje još jača i samouverenija, ne osvrćući se na prošlost.

1/8 Vidi galeriju Stanija Dobrojević Foto: Kurir, Antonio Ahel/ATAImages, Printscreen Pink

Stanija pobedila u Eliti 9

Stanija Dobrojević došla je do prvog mesta u "Eliti 9". Nakon što je proglašena za pobednicu, nije krila sreću što je iza sebe ostavila sve druge učesnike, koji su od septembra prošle godine bili u rijalitiju, pa je plakala u studiju pred pripadnicima sedme sile.

- Osećaj je euforija, pobednička energija, ostala sam bez frizure, bez šminke! Ovo mi je najveća pobeda u životu. Bilo je suza, bilo ih je poslednjih nekoliko meseci mnogo - rekla je Stanija.

Nisam imala u malom mozgu da će s Asminom sve ovako da se desi. Izdaja, prevara, i od partnera, i od drugarice, bilo je neizdrživo, ali sam iz svega izašla kao pobednica. Pobeda mi je najvažnija, bilo je neizvesno, mogao je i da pobedi neko drugi. Videćemo za pare, ne znam šta ću sa njima sad, polako - kazala je Stanija, koja je potom otkrila još mnoge detalje.

1/4 Vidi galeriju Aneli Ahmić pokazala Asminovu najveću tajnu Foto: Aneli Ahmić i Asmin Durdžić

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