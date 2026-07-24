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Anđela Đuričić i Filip Car su i te kako bliski, pa ga je nedavno posećivala u Crikvenici, a on je sad prokomentarisao njeno pomirenje sa Nenadom Marinkovićem Gastozom, o kom se priča. Filipa nije iznenadilo njihovo pomirenje.

Priznao da je očekivao ovakav rasplet događaja.

- Ja nju podržavam, uz nju sam i njene odluke. Naravno da je podržavam jer sam ja njen pravi prijatelj, bila ona u vezi ili ne. Očekivao sam, pretpostavljao sam da se tu nije ugasila ljubav, da će, ukoliko Gastoz ponovo bude hteo da je osvoji, opet završiti zajedno - kazao je on.

- Znam da ima jaku emociju prema njemu, tako mi je pričala, pretpostavljao sam da može doći do pomirenja. Želim joj svu sreću i sve najbolje - rekao je Car.

1/8 Vidi galeriju Nenad Marinković Gastoz Foto: Petar Aleksić

Gastoz: "Nadam se da će s Anđelom ovako i ostati"

Nenad Marinković Gastoz je, podsetio, rešio da stavi tačku na nagađanja.

"Istina je, Anđela Đuričić i ja smo se pomirili, ponovo smo zajedno. Kad su već ljudi izvalili na mrežama, a vi ste me pozvali da me pitate, nema više poente ni potrebe da krijem, reći ću vam kako jeste", potvrdio je Gastoz za gorepomenut medij.

On je objasnio i zbog čega su u početku krili da su ponovo u kontaktu: "Nismo do sada to javno obelodanili, jer što bismo? Naši životi, naša stvar, nema potrebe da se ikome pravdamo... Zajedno smo ponovo, uživamo i nadam se da će tako ostati".

kurir / pink

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