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Rijaliti učesnik Luka Vujović progovorio je o skandalu u koji je umešana njegova majka Biljana, ali i o Aneli Ahmić, te trudnoj devojci Aniti Stanojlović. Otkrio je da se ne odvaja od sina, te da ima mnogo obaveza.

- Dobro sam, završavam stvari oko firme, suplemenata, legao sam u 6, ustao sam u 10, ceo dan mi je pun obaveza. Tu je sin sa mnom, posvećujem vreme porodici. On i ja smo 24 sata zajedno, idemo uskoro na odmor, videćete gde. Anita nije u Beogradu, u Kruševcu je, sa sinom Aleksejem je tamo, i treba tako, provodi vreme sa porodicom. Skućićemo se, iznajmljujemo stan jedan lep, pripremio sam već sve, zajednički život, drugačije ne može. Mojoj majci je srušena reputacija, gazili su je ljudi koji nemaju veze sa javnim svetom, oni iza tastature. Ona se bavi pisanjem pesama, tamo je gde joj je mesto. Biljana me jeste kritikovala, ja joj kupim lubenicu, i onda ona bude srećna. Kao i svaka majka upućuje mi kritike, ali su one dobronamerne, kaže mi da nisam trebao da uzvraćam ženama, te stvari tako - rekao je Luka Vujović.

1/5 Vidi galeriju Luka Vujović Foto: Pink TV, ATA images, Printscreen YouTube

- Sinoć je u emisiji opet bio haos, naježim se odmah kad se setim! Opet je fokus Anitina prošlost, a bitno je kako je ona, kako je beba. Na stranu naši bivši partneri, odnosi... Sadašnjost i budućnost je naša zajednica, samo to. Advokat i policija se bave tim što ljudi pričaju da je Biljana pisala te poruke. To je neki privatni broj, ali je sve namešteno! Moja majka ima dokaz da to nikad nije pisala. Što se tiče toga mogu damo da kažem da jedva čekam da te osobe odgovaraju pred sudom, zakoni postoje u ovoj državi. Taj koji je to radio se traži, nije proverio kolike su kazne - istakao je potom Luka.

- Sve su uradili da razdvoje Anitu i mene! Oni nemaju svoj život i bave se svojim životima. Pričali su da volim bivšu, svašta... Pričaju da smo pravili bebu u inat nekom! Šta dalje pričati na tu temu? Napolju je prava slika. Ljudi nam prilaze, čestitaju nam. Govore nam da smo jedini pravi pobednici. Komentarišu nas Bebica, Teodora, budaletine. Anita ih nijednom nije uvredila u "Eliti", oni nas da komentarišu? - rekao je Vujović.

- O Anitinoj porodici ne želim da pričam. To je sve za nas. Dok je nama lepo ne treba da širimo dalje priču. Imam podršku od njene porodice, moja porodica je upoznala, i ja sam drugu stranu. Ono što smo pričali unutra, mi smo to i uradili. Doći će i do venčanja, samo ja ne želim da otkrivam kad i šta. Naravno da će biti! Anita je žena sa kojom želim da se venčam. I prethodna žena kad mi je ostala trudna, odmah sam hteo da se venčamo. Imamo blagoslov od mog sina, rekao je Aniti ako se porodi 22. novembra da on bira ime, pošto je on rođen tog dana - naveo je Luka.

1/6 Vidi galeriju Anita Stanojlović Foto: Printscreen, Pritnscreen/Instagram

"Sin neće da bude u javnosti"

- Sin mi je rekao da hoće da živi normalan, porodični život. Neće javni život, on se ne hvali ocem, živi totalno drugačijim životom, škola, trening... Imam podršku sina u svemu. Da li je kraj sa rijalitijem? Nikad ne reci nikad, al' "Elita 10" će biti bez mene, nećemo ulaziti u sledeću. E već jedanaesta sezona, videćemo... Aneli više ne želim da komentarišem, želim joj svu sreću u životu. Anitu volim milijardu puta više od nje, čim je ostala trudna. Aneli nisam oprostio uvrede, niti ću ikad. Ne zanima me ni za sto života. Anita i ja želimo sve polako, želimo da rešavamo jednu po jednu stvar, ona ima obeveze, ja imam obaveze. Aleksej, pretškolsko, prijava oko adrese, imamo dosta zajedničkih obaveza - rekao je potom.

kurir / blic

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