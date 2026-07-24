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Kristina Spalević objavila je uznemirujući snimak iz automobila sa Kristijanom Golubovićem, tvrdeći da se radi o jednom od najtežih trenutaka koje je preživela tokom njihove veze.

Bivša partnerka Kristijana Golubovića prethodno je najavila da će javno izneti detalje iz njihovog privatnog života i otkriti, kako je navela, istinu o svemu što se dešavalo iza zatvorenih vrata. Tom prilikom iznela je niz ozbiljnih optužbi na račun bivšeg supruga, a ubrzo nakon toga podelila i snimak koji je izazvao burne reakcije javnosti.

Na snimku se vidi Kristina koja sedi na zadnjem sedištu automobila, dok se Kristijan nalazi za volanom. Tokom vožnje između njih dvoje dolazi do žustre rasprave, a Spalevićeva tvrdi da je situacija u jednom trenutku postala veoma dramatična.

00:39 Kristijan leti autom dok su deca i Kristina u kolima Izvor: Instagram/kristina_spalevic

"Bila sam trudna"

Kako je navela u opisu objave, u tom trenutku bila je trudna i u naručju je držala njihovog sina Kostu, iako se dete na samom snimku ne vidi. Prema njenim tvrdnjama, Golubović je tokom svađe naglo krenuo ka zidu, zbog čega je, kako kaže, strahovala za svoju bezbednost i bezbednost deteta.

Kristina je uz video ostavila poruku kojom je dodatno podgrejala priču i najavila da će nastaviti da govori o detaljima njihovog odnosa.

1/6 Vidi galeriju Kristina Spalević i Kristijan Golubović Foto: Instagram Printscreen, Nemanja Nikolić, Kurir.rs/Mihajlo Pavlović, Boba Nikolić, Printscreen

"Dosta za večeras. Datum i vreme imate gore. Trudna držim Kostu. Čekam pitanje: "Kako si ga izazvala?". napisala je Spalevićeva.

Pogledajte dodatni snimak: