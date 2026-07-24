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Učesnik rijalitija "Elita 9" Dača Virijević oglasio se i otkrio u kakvom su odnosu njegov otac Srđan Virijević, poznatiji kao Brazilac, i Stanija Dobrojević. Posle višemesečnih spekulacija u rijalitiju i na društvenim mrežama, Dača je naveo da li je došlo do poznanstva između njegovog oca i starlete, te o kakvim je zapravo namerama reč.

Šuškanja o tome da se Brazilcu sviđa Stanija počele su još tokom "Elite", gde su Dača i starleta bili nerazdvojni prijatelji.

Priče o "potencijalnoj maćehi" brzo su postale viralne, a Dača je sada razjasnio dokle se stiglo sa spajanjem.

"Nisam uspeo, ali ću možda uspeti. Drugarski, naravno", poručio je Dača kroz osmeh.

Na pitanje da li mu je tata otovreno priznao da simpatiše Staniju, Virijević je za "Pink" dao kratak i duhovit odgovor: "Mom tati se sviđa svaka lepa žena". Nakon toga komentarisalo se da bi Brazilac dao milione kako bi osvojio Staniju.

1/8 Vidi galeriju Stanija Dobrojević Foto: Kurir, Antonio Ahel/ATAImages, Printscreen Pink

Dača: "Ne mešam se u tatin izbor žene"

Podsetimo, u jednom od ranijih razgovora na imanju, Marko Janjušević Janjuš direktno je upitao Daču kako bi reagovao ako bi se njegov otac i Stanija emotivno našli i skrasili.

"Ja imam samo jednu mamu. Ali ne bih se mešao u njegov izbor, poštujem. Samo da je lepa, da je zgodna, da se ne brukamo", izjavio je tada Dača.

Dača je i posle finala "Elite" pričao o tati i Staniji.

"Stanija nije upoznala Brazilca, tata je sedeo sa Stanijinom mamom i njihovom prijateljicom", otkrio je Dača.