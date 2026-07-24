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Jedna medijska ekipa je uhvatila političara Čedomira Jovanovića u opuštenom izdanju tokom izlaska u bioskop, gde je vreme proveo u društvu najboljeg prijatelja Aleksandra Kosa.

Njih dvojica su zajedno gledali film "Odiseja", novo ostvarenje čuvenog reditelja Kristofera Nolana, a pažnju su privukli ležernim stajlingom i potpuno opuštenim ponašanjem. Obojica su bili obučeni neformalno, u bermudama i majicama, daleko od uobičajenih javnih pojavljivanja.

Jovanović je za ovu priliku izabrao teget kombinaciju, uz patike, dok je Kos nosio bermude sa maskirnim printom i crnu majicu.

1/5 Vidi galeriju Aca Kos i Čeda Jovanović u dobru i zlu Foto: Printscreen, Printscrean

Delovali su srećno

Delovali su raspoloženo i srećno, a tokom večeri nisu obraćali pažnju na okolinu, već su uživali u filmskoj projekciji i zajedničkom vremenu.

U javnosti se već duže vreme spekuliše o njihovom odnosu, posebno otkako se pojavila informacija da žive zajedno.

Čedomir i Aleksandar se gotovo ne odvajaju, često provode vreme u društvu jedan drugog, a njihova bliskost neretko privlači pažnju javnosti.

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