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Javni rat između bivšig partnera Kristine Spalević i Kristijana Golubovića ne jenjava, a ona nastavlja da iznosi brojne optužbe na njegov račun.

Sada je istkla da će ga ubuduće prijaviti kada je bude uvredio, pa je iznela šok optužbe i pretnje.

Ovako su oni nekad zajedno izgledali:

1/7 Vidi galeriju Kao rogovi u vreći Foto: Printscreen/Instagram, Printscreen

Naime, Kristina tvrdi da je nejn bivši svojoj sestri pretio da će joj polomiti ruke i noge ako ne bude lažno svedočila protiv nje.

- Sve što kaže a da nema dokaze za to, sve što me bude degradiralo, samo prijava, prijava, prijava. A ja ću sve dokaze izbcivati jedan po jedan. A pošto on pominje neke ljude iz prošlosti koja su ista g**** kao on, mada za nijansu bolja ipak. Sad idu izjave osoba iz njegovog života - rekla je Kristina, pa nastavila:

Foto: Printscreen Instagram

- Hoćemo da ratujemo? Hajde da ratujemo, sve što bude laprdao i što imam, a da vam ne pričam šta sve imam iz njegovog telefona... Planove, kovanje planova, šta će da mi radi. Sledeći je snimak gde mi njegova sestra kaže da joj je rekao da će joj polomiti ruke i noge ako ne bude lažno svedočila protiv mene na sudu. Kristijane ostavi me na miru.

Isplivao jeziv snimak

Podsetimo, Kristina Spalević objavila je uznemirujući snimak iz automobila sa Kristijanom Golubovićem, tvrdeći da se radi o jednom od najtežih trenutaka koje je preživela tokom njihove veze.

Bivša partnerka Kristijana Golubovića prethodno je najavila da će javno izneti detalje iz njihovog privatnog života i otkriti, kako je navela, istinu o svemu što se dešavalo iza zatvorenih vrata. Tom prilikom iznela je niz ozbiljnih optužbi na račun bivšeg supruga, a ubrzo nakon toga podelila i snimak koji je izazvao burne reakcije javnosti.

00:39 Kristijan leti autom dok su deca i Kristina u kolima Izvor: Instagram/kristina_spalevic

Bila je trudna

Na snimku se vidi Kristina koja sedi na zadnjem sedištu automobila, dok se Kristijan nalazi za volanom. Tokom vožnje između njih dvoje dolazi do žustre rasprave, a Spalevićeva tvrdi da je situacija u jednom trenutku postala veoma dramatična.

Kako je navela u opisu objave, u tom trenutku bila je trudna i u naručju je držala njihovog sina Kostu, iako se dete na samom snimku ne vidi. Prema njenim tvrdnjama, Golubović je tokom svađe naglo krenuo ka zidu, zbog čega je, kako kaže, strahovala za svoju bezbednost i bezbednost deteta.