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Iako je tek pre nekoliko godina zvanično priznao očinstvo, Kristijan Golubović je ponosno pokazao svog sina Lazara. Naime, Golubović je podelio fotografiju na kojoj naslednik pozira na primorju, a mnogi su saglasni u tome da je Lazar isti otac.

Zbog velike sličnosti između njih, fotografija je dobila veliku pažnju korisnika društvene mreže Instagram. Tako su mnogi komentarisali da je sin nasledio očev stav i prepoznatljive crte lica.

Foto: Printscreen Instagram

Priznao ga je nakon 20 godina

Kada se Lazar rodio, još 1994. godine, njegov otac Kristijan je pričao da mu je život bio u velikoj opasnosti. Kristijan Golubović i Lazarova majka Danijela su doneli tešku odluku da se Kristijanovo ime uopšte ne upisuje u izvod iz matične knjige rođenih. To je usledilo zbog straha i sigurnosti deteta.

Golubović je sina priznao neposredno pred ulazak u rijaliti program "Farma", tek pre nekoliko godina. Tada je otišao u opštinu i zvanično priznao očinstvo nad svojim sinom posle dugih 20 godina.

1/6 Vidi galeriju Kristijan Golubović Foto: Kurir Televizija, Pritnscreen/Instagram

Bilo mu zabranjeno da priča o ocu

Nakon što je Danijela, Lazareva majka, preminula, starateljstvo je dobila baka, Kristijanova bivša tašta, Branislava. Ona je, navodno, svom unuku izričito branila da govori o ocu, prenose domaći mediji. Kako bi izbegao potencijalne probleme, Lazar nije želeo da se javno eksponira za vreme očevog boravka u rijalitiju.

Međutim, bez obzira na sve, Lazar nikada nije krio da ima odličan i drugarski odnos sa svojim ocem. On ga je redovno posećivao dok je Golubović boravio u zatvoru, a ljudi koji su imali prilike da ga vide, ističu da sin fizički neverovatno podseća na oca.

Inače, Kristina Spalević je iznela nove šok optužbe na Kristijanov račun, a više o tome možete pročitati OVDE.