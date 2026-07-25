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Ana Ivanović, bivša teniserka, oduvek je važila za jednu od najlepših žena u Srbiji, a mnogi se slažu da posle razvoda nikad nije bolje izgledala. Sada se oglasila sa jahte i mnogima zagolicala maštu.

Foto: Printscreen Instagram

Nekadašnja teniserka sada uživa u letnjem odmoru sa drugaricama, a odatle su i osvanule fotografije koje će muškarce ostaviti bez daha. Naime, Ana je pozirala u malenom bikiniju roze boje koji je savršeno istakao njeno negovano telo, a osmeh sa lica nije skidala.

Ona je sa svojim prijateljicama uživala u bajkovitom Kapriju u Italiji.

Foto: Printscreen Instagram

Posle razvoda otvorila dušu: Imala napade panike

Gostujući u emisiji "(Ne)uspjeh prvaka", Ana je otvoreno govorila o brojnim temama. Između ostalog, pričala je i o periodu kada je imala napade panike.

- Nisam nikada pričala o tome, ali sam imala jako velike napade panike kad sam izlazila na teren poslednjih godina. I onda ljudi kažu 'Šta se dešava, odjednom usred meča padne?'. A ustvari meni se okine ta panika i više ne mogu jer napadne me strah. Sutra moram ponovo da izađem i da igram pred ljudima... Neverovatno, stvarno - rekla je Ana.

Dodala je da je, uprkos tim problemima, bilo teško da prelomi i prekine karijeru.ž

Ovako je nekad izgledala na terenu:

1/8 Vidi galeriju Ana Ivanović pobedila u trećem kolu Foto: Reuters

- Nije to bio lak korak, tenis je bio moj život od pete godine. Prva ljubav, nešto što sam volela i bila vrlo dobra. Ne mogu da kažem da mi ne nedostaje, ali ne žalim zbog odluke. Nedostaju mi turniri, takmičenja, andrenalin, ali srećna sam tu gde sam sada.

Otkrila detalje privatnog života

Kuću na Palma de Majorki kupila je još 2008. godine, u periodu kada je bila na samom vrhuncu teniske karijere. Tokom godina, upravo je ovo špansko ostrvo izabrala kao idealno okruženje za odrastanje svoje dece.

U ovom mediteranskom raju danas živi sa sinovima Lukom, Leonom i Teom, naglašavajući da joj prija blaga klima i daleko mirniji ritam života:

- Da, deca idu u školu, ovde živim, kupila sam kuću 2008. godine dok sam još igrala tenis, ovo mi je postao dom. Dosta je mirnije ovde, provodimo dosta napolju, vreme je lepo tokom cele godine, imam tri dečaka, život je aktivan, lakše je sa njima biti napolju, družiti se. Škole su odlične - rekla je Ana Ivanović u pomenutoj emisij.

Alimentacija

Podsetimo, prema pisanju nemačkih medija, sud je reagovao ubrzano kada je alimentacija u pitanju, a sada je i poznato koliko ona iznosi. Sudija je doneo odluku po kojoj je Švajnštajger u obavezi da po detetu mesečno uplaćuje 15.000 evra, što na godišnjem nivou iznosi oko 540.000 evra.

1/12 Vidi galeriju Ana Ivanović i Bastijan Švajnštajger Foto: JP PARIENTE/LAURENT VU / Sipa Press / Profimedia, Ervin Monn / imago stock&people / Profimedia, BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

- Bastijan Švajnštajger posle razvoda mora da plaća luksuzni način života Ane na Majorci. Bivši sportski par živi u luksuzu, a koliko je novca potrebno za njihove sinove postalo je jasno na sudskom postupku na Majorci posle njihovog razvoda. Sudija je odredio mesečnu alimentaciju na 15.000 evra po detetu, više od pola miliona godišnje. To je otprilike devet prosečnih bruto godišnjih plata za stalno zaposlene u Nemačkoj - piše portal Bunte.

Iznos je određen kao deo takozvane privremene mere pre pravnog postupka, što je uobičajena praksa u Španiji u razvodima koji uključuju maloletnu decu. Iako se brakorazvodni postupak odvija u Minhenu, Ana Ivanović živi sa sinovima Lukom (8), Leonom (5) i Teom (2) na Majorci.

- Sud je opravdao neuobičajeno visoke isplate alimentacije znatnim finansijskim sredstvima Bastijana Švajnštajgera i životnim troškovima koja su deca imala pre razvoda. Prema sudu, porodica Ivanović - Švajnštajger trošila je između 6.000 i 7.000 evra mesečno samo na hranu. Sud je uzeo u obzir plaćanje baštovana, kuvara i dve čistačice, kao i činjenicu da svako dete ima dadilju. Uzeti su u obzir i visoki Švajnijevi prihodi, koje je sud naveo da je teško utvrditi jer bivši osvajač Svetskog prvenstva plaća porez u Nemačkoj - navodi pomenuti portal.