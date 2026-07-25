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Pevačica Edita Aradinović se porodila i dobila je zdravu devojčicu, kojoj je dala ime Zoia. Rodila ju je 22. jula, a sada je otkrila sve detalje porođaja i otkrila šta je sve morala da prođe kada je postala majka.

Edita je sada, tri dana nakon porođaja, donela odluku da otkrije kako je izgledao ceo proces kroz koji je prošla. U bolnicu je stigla sa, kako kaže, finim kontrakcijama. Sve to je podelila sa pratiocima na društvenim mrežama.

- Uspela sam i da se našminkam da budem lepa na porođaju, ali i da odbijem epiidural do granice bola 8/10. Ovde me pripremajuu - napisala je.

U galeriji pogledajte sve fotografije sa porođaja:

1/7 Vidi galeriju Edita Aradinović na porođaju Foto: Printscreen Instagram

- Ovde sam već pristala na epidural, jer sam se raspadala - napisala je ona.

Nije mogla da se porodi prirodno

Pevačica je iskreno priznala da je imala snažnu želju da se porodi prirodnim putem, ali su okolnosti to nisu dozvoljavale, pa su je dovele do toga da je morala da se porodi carskim rezom.

- Mnogo sam želela da se porodim prirodno. Pripremala sam se na to, čak je poranila, jer je termin bio 3. avgusta. Međutim, nije se spustila i da ne davim detaljima, rodila se Zoia, Živa i zdrava.

Ovo je prva objavljena fotografija nakon dolaska naslednice na svet:

Foto: Instagram

"Carski je prošao odlično"

Zatim je objavila fotografiju sa bebom uz opis: "Ovaj osećaj želim da svi dožđivite", a onda se osvrnula na svoje iskustvo sa carskim rezom:

- Carski je prošao odlično, već sutradan sam hodala. Evo već je treći dan i skoro sam kao nova - rekla je pevačica, pa istakla zadovoljstvo medicinskim osobljem.

- Osoblje u frontu je predivno, od doktora, babica, pa preko pedijatrijskih sestara - napisala je i na kraju zaključila:

- Ja sam za ovo živela od malena i stvarno sam presrećna. Zahvalna i emotivna što sam je donela na svet. Zato i delim sve sa vama. Išla sam hrabro sa puno želje i volje i mislim da sam baš time otklonila sav strah i lakše prošla kroz sve što je došlo. Hvala još jednom na svim čestitkama - napisala je pevačica u svojim objavama.