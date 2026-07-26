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Dok mnoge javne ličnosti pažljivo biraju mesta na kojima će popiti kafu ili pojesti obrok, jedan od najpopularnijih domaćih trepera Nući nema problem da pokaže da uživa u sasvim običnim, svakodnevnim trenucima.

Jednostavni trenuci

Naš paparaco uslikao je Nućija ispred jedne zgrade, gde je u društvu prijatelja napravio kratku pauzu. Umesto luksuznih restorana i ekskluzivnih lokala, Nući je odabrao najjednostavniju varijantu, seo je na betonski zidić ispred ulaza i bez ikakvog ustručavanja pio jogurt i jeo burek dok je sa društvom ćaskao i uživao u opuštenoj atmosferi.

Uhvaćen

1/2 Vidi galeriju Opuštanje pred naporan dan Foto: Kurir

Treper je bio obučen ležerno, bez želje da privlači pažnju prolaznika. Delovao je raspoloženo, a razgovor sa prijateljima povremeno je prekidao tek kako bi uzeo još koji gutljaj jogurta. Nije mario za prolaznike koji su ga prepoznavali, već je pokazao da mu prijaju trenuci daleko od reflektora i bine.

Nakon nekoliko minuta druženja, ekipa je nastavila razgovor, uz mnogo smeha i šale. Nući je delovao potpuno rasterećeno, što i ne čudi s obzirom na to da je leto period kada između brojnih nastupa pokušava da pronađe vreme za odmor i druženje sa najbližima.

Lagana priča

Ovakve scene retko se viđaju kada su poznati u pitanju, jer većina pripadnika estrade izbegava da ih javnost vidi u potpuno prirodnom izdanju. Međutim, Nući je još jednom pokazao da nema problem da, poput svakog drugog običnog čoveka, sedne ispred zgrade sa prijateljima i uživa u jednostavnom obroku.

1/5 Vidi galeriju Kao običan svet Foto: Damir Dervišagić, Print Screen

Posle kratke pauze i osveženja, reper je zajedno sa prijateljima nastavio dalje, spreman za nove dnevne obaveze.