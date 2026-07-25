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Kristijan Golubović i Kristina Spalević već neko vreme ne žive zajedno i u lošim su odnosima. Rat između bivših partnera i dalje traje, a Kristina je iznosi nove optužbe na njegov račun.

Na svom Instagramu je podelila je snimak na kome se vidi kako Kristijan rastura sobu.

00:21 Kristijan lomi po stanu Izvor: Instagram/kristina_spalevic

- Lagano zagrevanje, čekam sledeću budalaštinu i ide snimak od koga nikom neće biti dobro, njemu najmanje. Svaki stan u kome smo živeli izlomio je, iživljavao se, naravno sve pored dece. Ovaj plakar pao je centimetar od dece. Zato sam sa decom zamalo 3 puta ostala na ulici jer niko nije hteo da nam izda stan - iskreno je napisala Kristina uz uznemirujući video.

Isplivao jeziv snimak

Podsetimo, Kristina Spalević objavila je uznemirujući snimak iz automobila sa Kristijanom Golubovićem, tvrdeći da se radi o jednom od najtežih trenutaka koje je preživela tokom njihove veze.

Bivša partnerka Kristijana Golubovića prethodno je najavila da će javno izneti detalje iz njihovog privatnog života i otkriti, kako je navela, istinu o svemu što se dešavalo iza zatvorenih vrata. Tom prilikom iznela je niz ozbiljnih optužbi na račun bivšeg supruga, a ubrzo nakon toga podelila i snimak koji je izazvao burne reakcije javnosti.

00:39 Kristijan leti autom dok su deca i Kristina u kolima Izvor: Instagram/kristina_spalevic

Na snimku se vidi Kristina koja sedi na zadnjem sedištu automobila, dok se Kristijan nalazi za volanom. Tokom vožnje između njih dvoje dolazi do žustre rasprave, a Spalevićeva tvrdi da je situacija u jednom trenutku postala veoma dramatična.

"Sestri je pretio da će joj polomiti ruke i noge"

Takođe, ona je istkla da će ga ubuduće prijaviti kada je bude uvredio, pa je iznela šok optužbe i pretnje.

Naime, Kristina tvrdi da je nejn bivši svojoj sestri pretio da će joj polomiti ruke i noge ako ne bude lažno svedočila protiv nje.

- Sve što kaže a da nema dokaze za to, sve što me bude degradiralo, samo prijava, prijava, prijava. A ja ću sve dokaze izbcivati jedan po jedan. A pošto on pominje neke ljude iz prošlosti koja su ista g**** kao on, mada za nijansu bolja ipak. Sad idu izjave osoba iz njegovog života - rekla je Kristina, pa nastavila:

Foto: Printscreen Instagram

- Hoćemo da ratujemo? Hajde da ratujemo, sve što bude laprdao i što imam, a da vam ne pričam šta sve imam iz njegovog telefona... Planove, kovanje planova, šta će da mi radi. Sledeći je snimak gde mi njegova sestra kaže da joj je rekao da će joj polomiti ruke i noge ako ne bude lažno svedočila protiv mene na sudu. Kristijane ostavi me na miru - napisala je ona na svom Instagram nalogu.