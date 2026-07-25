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Rat između Kristijana Golubovića i njegove nekadašnje vanbračne supruge Kristine Spalević ne jenjava.

Nakon što je Kristina u javnosti iznela niz optužbi na njegov račun, Golubović je odlučio da odgovori bez zadrške. U razgovoru za Kurir izneo je niz tvrdnji o njihovom odnosu, optužio bivšu partnerku za manipulaciju i najavio da će sve dokaze izneti pred sudom.

Problemi

Kristijan tvrdi da je njihov odnos počeo da se raspada kada je, kako kaže, pronašao prepisku Kristine sa drugim muškarcima.

-Ta žena više ne zna šta priča i koliko laže. Ako žena mene udari pred rođenom sestrom, nazove me smradom, izvređa moju sestru, a onda uključi kameru da snima samo moju reakciju, jasno je šta pokušava da uradi. Kristina je potpuno pukla jer više ne može da me muze za novac. Što ne kaže da sam joj pronašao poruke sa drugim muškarcima? To je prava istina. Čim sam to otkrio, odlučio sam da odem - rekao je Golubović.

Kao rogovi u vreći

1/5 Vidi galeriju Na ratnoj nozi Foto: Damir Dervišagić, Instagram, BoBa Nikolić, Nemanja Nikolić, Kurir.rs/Mihajlo Pavlović, Boba Nikolić, Damir Dervišagić, Boba Nikolić

On smatra da se Kristina u javnosti predstavlja kao žrtva kako bi pridobila podršku.

-Napravila je žrtvu od sebe jer je mene najlakše optužiti. Ja sam na javnoj sceni više od trideset godina, a ko je ona? Čak se sada udružila sa osobom koju je do juče najstrašnije vređala. Naučila je šta treba da priča jer deset puta ponovljena laž postane istina - tvrdi on.

Golubović je potom govorio i o novcu, navodeći da je zbog poslovnih razloga deo zarade prebacivao na račun bivše rijaliti učesnice koja je prešla u tabor Kristine.

- Ja sam joj omogućio da preko društvenih mreža zarađuje. Novac sam stavljao na njen račun kako bih zaštitio sebe, a kada sam tražio da mi ga vrati, danima se nije javljala. Ne može da priča da nemam novca. Uvek imam para, ja sam mašina za pravljenje novca. Ona izazove situaciju, pa onda snima moju reakciju. Meni su oduzeli vozačku dozvolu. I sad ja u 50 godina da polažem vozački. Sad hoće da me strpa u zatvor jer je ljubomorna. Ja samo opisujem nju, ne vređam je- rekao je.

Drama

Govoreći o njihovoj vezi, Kristijan priznaje da se kaje zbog pojedinih životnih odluka.

-Žao mi je žene sa kojom sam bio u braku. Govorili su mi ko je Kristina i kakav je njen život bio pre mene, ali sam se prepustio emocijama. Nemoralno sam se poneo prema Ivani i zbog klinke izgubio brak. Napravio sam porodicu sa Kristinom, pomagao njenom ocu i bratu, bio uz nju kada joj je bilo najteže. Nije Kristina neka riba, nije neka lepota, ali sam napravio porodicu sa njom - rekao je Golubović.

Udario tuk na luk

1/5 Vidi galeriju Ne mogu da se dogovore Foto: Instagram Printscreen, Shutterstock, Zorana Jevtić, Printscreen, Boba Nikolić, Printscreen

On je izneo i niz ličnih tvrdnji o Kristininom ponašanju, navodeći da je, kako kaže, godinama ćutao o stvarima koje su se dešavale iza zatvorenih vrata.

-Sve sam krio. Sada mene satanizuje, a ne govori kako se ponašala, niti da me je, uprkos zabrani prilaska, zvala, da smo normalno komunicirali i imali intimne odnose. O tome ćuti. Sve što ima da se rešava, rešavaće se na sudu. Imam snimke i dokaze, ali ih neću objavljivati u javnosti, već ću ih predati nadležnim institucijama. U jeku kada me je prijavila policiji, gde imam zabranu da joj priđem, ona mene zove, viđamo se i imamo s*ks. Javno je rekla da pravimo treće dete. Kaže da ja maltertiram životinje, pa čivava bi umrla od jedne moje čvrge, a ona šta radi kućićima. Ona nijednog kera nije zdržala. Svi su kod mene - poručio je Golubović.

Na kraju je dodao da će, kako kaže, sud dati konačnu reč u njihovom sporu.

-O svemu ćemo pričati pred sudom. Tvrdi da sam ja maltertirao kučiće. Tamo će se videti ko govori istinu, a ko pokušava da obmane javnost - zaključio je Kristijan.