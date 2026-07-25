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Pevačica Dijana Janković, javnosti pozntaija kao Didi Džej, može se pohvaliti luksuznom vilom koju su nedavno ona i njen suprug stavili na oglas i prodaju je za tri miliona evra.

Didi je sada otvorila vrata svog doma i pokazala kako izgleda njen skupoceni garderober.

Pevačiva nikada nije krila da mnogo novca ulaže u garderobu. Takođe, ona u svojoj kolekciji ima odeću najpoznatijih i najskupljih brendova. Na njenom noviom snimku iz garderobera jasno se vide torbice i štikle koje vrede čitavo bogatstvo.

00:39 Didi Džejpokazala svoj skupoceni garderober Izvor: Instagram/didijofficial

- Ljudi, bolesna sam već 6 meseci, ne mogu hodati, ne mogu nastaviti raditi na karijeri i imati normalan život, ne mogu vežbati, ne mogu čak ni obuti štikle. Vraćam se polako i tako sam srećna što sam nakon dugo vremena imala priliku napraviti ovaj "spremite se sa mnom" video. Ne mogu dočekati da povratim svoju energiju jer ću uskoro imati velike vesti - napisala je Didi u opisu objave i zaintrigirala svoje fanove.

Vila od 500 kvadrata na luks lokaciji

U samom hodniku ove luksuzne nekretnine na zidovima su zakačene moderne slike u zlatnim ramovima. Zatim je na red došla dnevna soba za koju je Dijana otkrila da ju je opremila "fendi nameštajem"...

- Obožavam svaki detalj, volim televizor recimo jer u suštini kada sam kod kuće najviše volim da gledam serije i filmove. Ozvučenje je profesionalno i to mi je najbitnije jer na njemu volim da preslušam svoje buduće hitove - rekla je Dijana jednom prilikom za Blic.

1/6 Vidi galeriju PLOČICE VERSAČE, GARDEROBER OD 200.000 €, FENDI NAMEŠTAJ! Svi znaju da ima LIFT u kući, ali DIDI je ponosna na ovaj deo LUKS VILE Foto: Pritnscreen

- U kuhinji provodim jako malo vremena. S obzirom na to da puno putujem, imam kuvarice koje spremaju hranu za nas. Naravno, ja uvek spremim za svoje dete i supruga sve što je potrebno. Organizujem i nedeljni porodični ručak, ja sam odličan organizator bez obzira što ne kuvam odlično. Sve organizujem da ispadne kao da sam zaista učestvovala u tome i kuvala - iskrena je Jankovićeva koja voli svaki deo luksuzne vile koju je uređivala godinama.

Međutim, detalj koji je posebno privukao pažnju je lift koji Dijana ima u kući.

- Morala sam zbog štikli i visokih potpetica... Jednostavno ne mogu da silazim sa trećeg sprata - objasnila je pevačica pre nekoliko godina voditelju, koji je bio zbunjen time što je lift u kući.

1/6 Vidi galeriju Didi Džej Foto: Privatna Arhiva

Vrata garderobera kriju kolekciju vrednu, pa skoro kao stan u luksuznom delu Beograda.

Kolekcija štikli vredi više od 200.000 evra

Ne postoji brend torbe koju nema i kaže da ne žali novac kada ih kupuje, ali priznaje da su pojedine beskorisne jer u njih ne može ništa da stane. Bezbroj cipela na štiklu razlilitih brendova, koje su koštale, kako je samo jednom prilikom rekla, više od 200.000 evra.

Dijana ne krije da zbog poslovnih obaveza nema vremena da kuva, niti čisti i sređuje kuću.