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Voditeljka Dea Đurđević uživa u odmakloj trudnoći, a u ovom blagoslovenom periodu provodi dane sa porodicom. Ona se povukla sa malih ekrana, a osim supruga, najveću podršku dobija od majke.

Dea je oduvek govorila o prisnom odnosu sa majkom i isticala koliko joj je upravo ona veliki oslonac, a sada je podelila emotivni citat na mrežama koji joj je posvetila.

Foto: Printscreen Instagram

– Mene je odgajala žena ratnik! Brže se podignem, nego što poginem! – glasio je citat koji je voditeljka uputila mami.

"Ne treba nam sažaljenje"

Nakon što je doživela tešku saobraćajnu nesreću i ostala invalid nakon što joj je autobus otkinuo ruku, Dea je postala inspiracija mnogim ljudima. Ona je sada, takođe, podelila snažnu poruku posvećenu svim osobama koji imaju neki invaliditet.

- Tvoj invaliditet nije kraj tvoje priče. Nekim danima ćeš se osećati umorno. Nekim danima ćeš se osećati zaboravljeno. Nekim danima ćeš se zapitati da li su tvoji snovi i dalje mogući. Ali saslušaj me: NE ODUSTAJ! Tvoj invaliditet možda menja način na koji hodaš, radiš ili živiš — ali NE određuje tvoju vrednost, tvoj potencijal niti tvoju budućnost. Nama ne treba sažaljenje. Trebaju nam prilike. Treba nam inkluzija. Treba nam da nas čuju, poštuju i daju nam šansu. Svakoj osobi koja živi sa invaliditetom i svakom staratelju/pratiocu koji se danas oseća kao da želi da odustane:NASTAVI DALJE. TVOJA PRIČA SE JOŠ UVEK PIŠE. Jednog dana, isti oni ljudi koji su te potcenjivali gledaće te i reći: „Nisam ni sanjao/la da možeš stići ovoliko daleko - pisalo je u objavi koju je podelila.

1/4 Vidi galeriju Dea Đurđević u poodmakloj trudnoći se pojavila u javnosti posle duge medijske ilegale na reviji Bate Spasojevića Foto: Nemanja Nikolić

Ko je muž Dee Đurđević

Podsetimo, kada se udala, voditeljka je umesto venčanice na svom venčanju imala belo odelo, a na njenom Instagram nalogu osvanula je prva fotografija sa suprugom. Kako su preneli mediji, Dea je uzela Lazarevo prezime.

Ona je otpočela ljubav sa njim nakon što je raskinula sa kolegom Mladenom Mijatovićem, a kako je poznato oni su se zabavljali i u srednjoj školi, a u međuvremenu putevi su ih naveli na različite strane, te su kroz godine izgubili kontakt. Do ponovnog, ispostaviće se - sudbonosnog susreta došlo je nakon dugih petnaest godina, kada je Dea okončala višegodišnju emotivnu vezu s kolegom Mladenom Mijatovićem.

Ona i Lazar su obnovili kontakt, ponovo se rodila ljubav, te su stupili u vezu, a vest o prinovi ih je neizmerno usrećila.

Evo kako voditeljka izgleda u trudnoći:

1/6 Vidi galeriju Dea Đurđević Foto: Printscreen/Instagram

Lazar se, inače, ne bavi javnim poslom, te ne želi da se medijski eksponira, a lepa voditeljka poštuje partnerovu želju i pravo na privatnost, te njihovu ljubav čuva daleko od očiju javnosti.