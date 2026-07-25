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Nakon što su vest o trudnoći krili do rođenja sina Ilijana, Anastasija Ražnatović i Nemanja Gudelj uživaju u novim životnim ulogama. Naslednik se rodio pre svega deset dana, a sada se oglasio ponosni tata i snažnom porukom pokazao kako oseća jake emocije.

- Najlepši osećaj je kad "Ako Bog da" pređe "U hvala Bogu" - napisao je fudbaler na svom nalogu na Instagramu, nakon što je zajedno sa svojom suprugom ostvario san za koji su se borili.

Ovako je Anastasija izgledala tokom blagoslovenog stanja:

Inače, Ilijan Gudelj stigao je na svet kao zdrava beba od 3.600 grama, a članovi porodice dočekali su ga sa oduševljenjem.

Ceca: Ne postoji veća radost

Podsetimo, ekipa domaćih medija uhvatila je Cecu na aerodormu, koja nije mogla da sakrije sreću zbog dolaska još jednog unučeta.

- Hvala vam. Ne postoji veća radost, ja sam bogata žena. Ne postoji veće bogatstvo nego kada se rađaju unučići zdravi, lepi, jedri. To je najbitnije - počela je ona i dodala kako se osećaju mama i beba:

- Odlično su. Ja sam se vratila 14. jula, mislila sam da će da me sačeka da odradim Top Hil. To je bila njena želja, da zakažem i jedan i drugi, pošto sam celo leto ostavila sebi da odmorim Ja sam se vratila 14. jula, ona se porodila 15. jula - počela je ona za Telegraf i dodala da joj slavlje nije bitno.

1/5 Vidi galeriju Svetlana Ceca Ražnatović Foto: Marko Karović, Damir Dervišagić

- Kako god, oni neka se provedu, ja idem da se družim sa svojim unukom - rekla je pevačica.

Na pitanje da li je podržala Anastasiju u želji da skriva trudnoću od javnosti, Ražnatovićka je potvrdno odogovorila.

"Najuži krug prijatelja je znao to od samog starta"

- Pa nije ona sad specijalno krila, ona je funkcionisala normalno kao svaka druga žena u trudnoći. Ona nije želela to da kači na društvene mreže. Svi smo bili ispoštovali to. Najuži krug prijatelja je znao to od samog starta. Svi su ispoštovali njihovu želju da to bude privatno - rekla je ona.

Na pitanje da li je nazdravila, Ceca je otrkila da poštuje svoje obaveze.

- Nisam ništa, nema slavlja kad me čekaju obaveze - kroz osmeh je poručila.