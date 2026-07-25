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U vremenu u kome su joj gotovo svi dani ispunjeni putovanjima, koncertima i susretima sa publikom, Dragana Mirković retko pronađe vreme koje može da posveti samo sebi i svojim najmilijima. Ipak, ovog leta dogodio se trenutak koji će, bez sumnje, zauvek čuvati u srcu.

Za posebno iznenađenje pobrinula se njena ćerka Manuela, koja je pevačicu odvela na nekoliko dana odmora u sunčanu Španiju. Daleko od reflektora, bine i poslovnih obaveza, majka i ćerka uživale su u zajedničkim trenucima, stvarajući uspomene koje vrede više od svega.

Dragana je deliće njihove sreće podelila i sa pratiocima na društvenim mrežama.

Uz video sastavljen od fotografija sa putovanja, bilo je jasno koliko joj je ovaj predah prijao, ali još više koliko joj znači pažnja i ljubav njene naslednice.

– Kakav divan osećaj kad doživiš da te ćerka vodi na odmor. Hvala ti, sunce moje. Voli te mama. – napisala je Dragana, a njene iskrene reči izazvale su brojne emocije među pratiocima, koji su u komentarima isticali koliko je njihov odnos pun ljubavi, poštovanja i međusobne podrške.

Iako je odmor kratko trajao, pevačica se vraća onome što najviše voli – svojoj publici.

Već 29. jula očekuje je veliki nastup u budvanskom Top Hilu, nakon čega nastavlja letnju koncertnu turneju širom regiona.

Nema sumnje da će Dragana na scenu izaći puna nove energije, noseći sa sobom najlepši mogući poklon, nekoliko bezbrižnih dana provedenih sa ćerkom, koji su joj napunili srce i dali dodatnu snagu za sve izazove koji je čekaju tokom leta.