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HarmonikašMirko Kodić u Beograd je došao iz rodnog sela Jasenovo sa jednom kesom. U ispovesti za Kurit svojevremeno je ispričao da je prvu noć prespavao u parku pored Skupštine.

On je oduvek bio borac i, kako je sam rekao, put mu nije bio lak, ali posle 30 godina rada došao je do toga da može da jede škampe i uživa u plodovima svog rada.

Trg u Jasenovu nosi njegovo ime

U rodnu kuću zbog obaveza ne odlazi često. Nekretnina, koju je svojevremeno posetila ekipa Kurira, je na sprat.

Tada smo porazgovarali sa meštanima, koji su nam rekli da Mirka dugo nisu videli. Njega u rodnom selu izuzetno cene, a u centru već nekoliko godina postoji ulica koja nosi naziv Trg Mirka Kodića, koju su tako njemu u čast nazvali zahvalni meštani.

1/5 Vidi galeriju Rodna kuća Mirka Kodić Foto: Kurir

- Znali smo svi da će Mirko postati muzička legenda. Od malih nogu je imao dar. Nažalost, ne dolazi više često kao nekad, a kuće propadaju. Ima veliko imanje na kome se nalaze stara i nova kuća, pomoćne prostorije, a tu niko ne živi. Tuga. Neki su se bunili kad smo trg u selu nazvali po njemu jer je još živ, pa kao da ga ne tera maler. Šta nas briga, on je naš. Zadužio je i proslavio naše selo, mnogo je koncerata držao ovde i svirao tu na sportskim terenima. Treba samo češće da dolazi ovde. Svi su vezani za taj Beograd, a naša lepa sela propadaju - rekle su nam Kodićeve komšije, pa nastavile:

- Ranije je češće dolazio, ali smrt sina Aleksandra ga je dotukla i otad ga nismo videli ovde. Znam da je za ovu kuću imao neke planove s pokojnim sinom, ali otkad se to desilo, kao da ne želi da ovde dolazi jer ga sve podseća na njega. Ta tragedija ga je zauvek promenila. Iako je nekako posle toga nastavio sa životom, Mirko više nije onaj čovek od pre. A i kako bi bio. Ponekad svrati Vladan, njegov sin iz drugog braka, da obiđe kuću, ali tu niko ne živi. Sve propada, a mnogo je novca tu uloženo. Šteta - rekle su nam komšije.

Odustao od prodaje

Kako smo se i sami uverili, imanje na kome se nalazi Kodićeva kuća je zaista ogromno. Kuće u njegovom vlasništvu nalaze se odmah na početku sela, čim se skrene s magistrale. Dve kuće, jedna starija i jedna novija, ogromne dugačke pomoćne prostorije. Ipak, iako je trava pokošena, vidi se da već duže vreme tu niko ne živi i da sve polako propada.

1/6 Vidi galeriju Mirko Kodić Foto: Kurir, Printscreen/Premijera, printscreen YT

- Ovo je jedno od najvećih imanja u selu. Znam da je pre nekoliko godina bilo priča da Mirko hoće da proda sve ovo i da je za to bio zainteresovan neki naš čovek koji godinama živi u Francuskoj. Od toga se ipak odustalo, a posle se desilo to što se desilo s njegovim sinom i više se o tome nije pričalo. Mi svi ovde bismo voleli da on dolazi češće i da nam zasvira kao nekad - zaključile su komšije slavnog harmonikaša za Kurir.