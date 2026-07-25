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Ana Kokić se javno obratila svojim pratiocima i ispričala nesvakidašnju situaciju koja ju je zadesila prethodne noći kada je odlučila da počisti prilaz ispod kapije kuće, što inače ne radi.

Pevačica je, inače, veliki ljubitelj životinja, a ovom prilikom, to je još jednom potvrdila.

- Ne znam šta me je nateralo da kasno uveče izađem ispred kuće da počistim prilaz kod kapije. I čujem nešto što nisam mogla da ignorišem! Komšinica je videla da zagledam njen auto, lupkam po haubi i izašla da me pita što to radim - napisala je Ana pa podelila sliku mace koju je spasila.

Foto: Printscreen Instagram

- Naravno da je pod haubom bilo ovo malo go*ance! Nadam se samo da je zdravo i nepovređeno. Za sada je na sigurnom a sutra ćemo videti šta kaže veterinar - napisala je pevačica.

"Ne mogu da odolim hrani koju volim"

Podsetimo, pevačica je nedavno za Blic govorila o svojoj figuri i otkrila da se oko toga ne opterećuje.

- Nije mi baš najbolja linija, ali ima vremena mladi smo. Trudim se koliko mogu, ali ne mogu uvek da odolim stvarima koje volim. Kritikuju me malo, ali popraviću se jednog dana - rekla je Ana tada i dodala:

1/7 Vidi galeriju Ana Kokić danas Foto: Kurir Televizija

- Slatkom ne mogu da odolim, bez testa, pica, burgera i tih stvari mogu, meso ne jedem, ali bez slatkiša mi je baš teško. Nisam doterala liniju onako kako sam želela, ali ima vremena. Kritike usvajam, ali one koje mi skrenu pažnju na nešto što ja ne vidi. U pohvalama se svi ušuškamo, dok nas kritike nateraju da napravimo promenu - iskrena je bila pevačica.