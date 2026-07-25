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Zlata Petrović je svojevremeno javno priznala da je bila ljubavnica oženjenog muškarca, a njihova veza trajala je čak pet godina.

Nije rekla o kome je reč, ali je istakla da je uvek s muškarcima bila iz ličnog zadovoljstva, nikada iz koristi.

Nije joj problem da deli muškarca

- Sa jednim oženjenim muškarcem bila sam pet godina. Bila sam dobra ljubavnica, ali sam vodila računa da čoveka s kojim se tajno viđam ne dovedem do razvoda. Nisam ljubomorna, pa mi nije bio problem da delim čoveka sa drugom ženom. Sa muškarcima nikad nisam bila iz koristi, već iz zadovoljstva. Nije me zanimalo da li je neko bogat ako mi je lepo pored njega. Sama zarađujem i imam dovoljno za sebe. Nisam tražila da mi neko kupuje bunde i automobile - rekla je Zlata, a onda se, kako kaže, smirila.

- Nijedna žena ni muškarac nisu dobili diplomu jer su dobri u spavaćoj sobi. Nisam fatalna kao što neki pričaju. Možda sam takva bila u mladosti, ali kako idu godine, sve više se smirujem. Već neko vreme pored sebe imam jednog muškarca. Skrasila sam se. Imala sam burne veze i raskide, pa sam naučila da više ništa ne planiram. Sad sebi kažem nek traje koliko traje i ne nerviram se ni oko čega - pričala je Zlata svojevremeno.

1/7 Vidi galeriju Zlata Petrović Foto: Petar Aleksić, Kurir

Podsetimo, njen bivši suprug Hasan Dudić nedavno je ispričao da više nije u dobrim odnosima sa Zlatom.

Zahlađeni odnosi

- Znaš zašto smo zahladili odnose? Ja sam napravio pesmu za unuku i unuka, ja sam nju otpevao. Malo je neljudski da ne pozovem i nju, da se i ona pojavi u toj pesmi, da otpeva druge glasove, terce. To je prava narodna pesma. Ona je pristala.Ja sam joj rekao da u subotu imamo termin u studiju od ujutru do uveče u 9. Ona je rekla: "Dobro". Kada je došla subota, mi smo se čuli, ja sam joj rekao da bi trebalo da odemo u studio, neće joj trebati više od 15 minuta, ali ona je rekla: "Ne mogu. Drugi put". Kako drugi put? Ja sam to zakazao. Sat studija košta. Iznervirao sam se, prekinuo sam vezu i odmah sam je blokirao. Od tada nismo u kontaktu. Voli da glumi kako smo svi fino - objasnio je Hasan Dudić i istakao da njenog sina Jovana Pejića, kojeg ima iz braka sa voditeljem Zoranom Pejićem Pejom, gleda kao svoje dete.

1/6 Vidi galeriju Zlata Petrović i Hasan Dudić Foto: Damir Dervišagić, Nemanja Nikolić, Damir Dervišagić, Dragan Kadić, Damir Dervišagić, Nemanja Nikolić, Nenad Kostić

- Ja Jovana volim kao Mikija. Video sam Enu kada smo pratili Vasilisu na matursko veče. Pozdravili smo se. Šta ja imam da merim? Ja sam pričao što sam čuo, žao mi je zbog toga. Ako je Jovanu dobra, meni je još bolja. Meni niko nije branio da budem sa nekom ženom. I meni su svašta pričali za Zlatu, ali mene to nije zanimalo, jer je meni bila dobra - istakao je on, pa se dotakao Zlatinog drugog muža.

- Sa Pejom sam u odličnim odnosima. On je moj drug, za njega bih sve učinio. On je mog sina gledao, bio prema njemu odličan, kao i ja prema Jovanu. Čim ga vidim, onaj njegov osmeh, odmah se oraspoložim. On je meni mnogo drag, prava je dobrica. NIkad me nije uvredio - dodao je on.

Kurir/Alo