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Vukica Veljović osamdesetih godina stekla je popularnost na estradi i mnogi su joj predviđali veliki uspeh.

Pevačica je izdala tri albuma, a posebno su se izdvojili hitovi: “Suzama”, “Crnooki đavole” i “Luda noć”. Obećavajuća karijera je zaustavljena njenom iznenadnom smrću kada je imala samo 39 godina.

Bila dobar čovek

Svi koje su je poznavali tvrde da je bila izuzetno dobar čovek, a o njenom privatnom životu znalo se jako malo.

U medijima je govorila samo o svojim pesmama, a centar njenog života bio je sin Uroš.

Pevačica je potpuno zaboravljena, a njena smrt obavijena je velom misterije.

Vukica je sahranjena na Novom groblju u Novom Sadu, ispod mermerne ploče sa njenim prepoznatljivim likom, a u dnu ploče se nalazi lastavica sa kljunom na gramofonskoj ploči i gramofonu.

1/6 Vidi galeriju Vukica Veljović Foto: Printscreen/Youtube, Printscreen YouTube

Vukica je imala sve ono što se u to vreme tražilo - atraktivan izgled, božanski glas i crvenu kosu koja ju je izdvajala od drugih. Mnogi su joj predviđali blistavu karijeru, međutim, skončala je tragično.

Rođena je u Ulcinju, a javnost je bila u šoku kada je saznala da je umrla u 39. godini u Novom Sadu. Iako je bila izuzetno kratko na sceni, bila je veoma tražena.

Snimila tri albuma

U svojoj karijeri snimila je tri albuma i sva tri izdala za produkcijsku kuću PGP-RTS.

Za nju kažu da je bila dobar čovek, piše Kurir Stil, energična i nasmejana. Kako se piše, od njene smrti, pa sve do danas niko od kolega sa kojima je bila prijateljica nije se udostojio da je spomene ili da negde zapeva neki njen hit.

Foto: Printscreen/Youtube

Uzrok smrti nepoznat

Imala je brojne nastupe, gostovala u televizijskim emisijama, a u tim prilikama je govorila isključivo o svom muzičkom radu, privatan život držala je isključivo za sebe.

Ono što se 1996. godine navodilo je da je uzrok smrti nepoznat, a iza sebe je ostavila sina Uroša i supruga.