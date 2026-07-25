MALA CANA SLOMLJENA NA GROBU MUŽA ANDRIJE! Zatekli smo pevačicu u Aleji, ono što je uradila nikoga neće ostaviti ravnodušnim (FOTO)
Mala Cana gotovo svakodnevno posećuje grob svog supruga Andrije Bajića, koji je sahranjen u Aleji zaslužnih građana na Novom groblju. Svakog dana, u isto vreme, dolazi na mesto njegovog večnog počinka, gde u tišini provodi trenutke.
Dani su bez broja
Ovoga puta, sela je pored nadgrobne ploče, zagledala se i tiho progovorila, kao da razgovara sa čovekom koji joj neizmerno nedostaje. Na groblju je vladala potpuna tišina, koju je povremeno remetio samo vetrić među drvećem.
Teški trenuci
Sve je stiglo
Cana je ostala nekoliko minuta u miru, a zatim je ustala, ostavila cveće i polako se udaljila. Ona je na društvenim mrežama objavila da se nalazi u Aleji na Novom groblju, nakon čega smo je zatekli na ovom tužnom mestu. Nismo hteli da je uznemiravamo, te joj nismo prilazili, a kasnije smo pokušali da stupimo sa pevačicom u kontakt, ali ona nije odgovarala na naše pozive i poruke.
Podsetimo, Mala Cana je nedavno završila u bolnici gde je primila infuzije.
- Završila sam u bolnici, primam infuzije, jako mi je loše. Sve me je stiglo, nemam snage, doktori me oporavljaju infuzijama. Bila sam suprugu na grobu i slošilo mi se. Čekam analize da budu gotove pa će doktorka reći šta dalje - rekla nam je ona nedavno.